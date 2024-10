O ministro ressaltou ainda a colaboração entre as forças de segurança para garantir a integridade do processo eleitoral.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, manifestou preocupação com o papel da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas eleições, destacando que a corporação não poderá realizar bloqueios em rodovias durante o pleito. Para ele, essa medida é essencial para garantir o trânsito livre dos eleitores e assegurar o direito ao voto.



"Ela (PRF) fica proibida de qualquer bloqueio, mesmo que seja em função de catástrofe natural ou de conserto de via", afirmou Lewandowski durante participação no programa Bom Dia, Ministro, transmitido na quarta-feira (2/9) pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O ex-ministro do STF destacou que, em casos excepcionais, os tribunais regionais deverão ser comunicados e a PRF deverá providenciar rotas alternativas. "O objetivo é que o eleitor possa se deslocar livremente para votar, sem enfrentar barreiras no caminho", acrescentou.



Lewandowski, também relembrou outra medida crucial: a proibição do porte de armas nas proximidades dos locais de votação 48 horas antes e 24 horas após o pleito. Para ele, a norma garante que o eleitor esteja livre de intimidações, permitindo uma votação tranquila. "Isso foi, a meu ver, um avanço extremamente importante, porque o eleitor fica absolutamente livre de constrangimentos na hora de expressar sua vontade na urna", explicou.

O ministro ressaltou ainda a colaboração entre as forças de segurança para garantir a integridade do processo eleitoral. A Polícia Federal e a Força Nacional, além de outras instituições, estarão mobilizadas para evitar fraudes, como a compra de votos ou o abuso do poder político e econômico. "Há um interesse nacional em jogo, e qualquer atentado contra as eleições será duramente reprimido", frisou Lewandowski.

