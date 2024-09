O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) atacou a campanha de dois de seus oponentes, José Luiz Datena (PSDB) e Ricardo Nunes (MDB). O ex-coach disse, inclusive, que o apresentador já estava fora da disputa pelo comando da maior cidade do país.





Em provocação, Marçal questionou Nunes sobre a participação de Marta Suplicy (PT), atual candidata a vice de Guilherme Boulos (PSOL), em seu governo. A ex-prefeita de São Paulo foi secretária de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo até o início de 2024. O ex-coach afirmou que isso era uma prova de que há um “consórcio comunista” entre os candidatos e que ele seria o único fora de tal acordo.









“As pesquisas mostram o desespero que eles estão hoje. A única campanha aqui que está dissolvendo é a dele. A campanha do Datena acabou e ele não está aqui por isso. Tá com 70% de rejeição na pesquisa, que a maioria aqui crê, e com 2% das intenções de votos”, provocou.











No debate, estão presentes Marçal, Tabata Amaral (PSB), Boulos e Nunes.





