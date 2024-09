O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) abriu uma live no Instagram na madrugada desta terça-feira (24/9) atacando seus oponentes ao cargo. Visivelmente abalado e aparentando chorar, Marçal iniciou a transmissão depois de ter sido expulso do debate do canal Flow Podcast. No evento, um dos membros de sua equipe deu um soco no marketeiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB).

Em um dos trechos que ele mesmo publicou na rede social após a live, ele voltou a atacar Nunes e Datena (PSDB). “O Datena só quer um contrato, eu juro pra vocês, ele sempre existe, ele é um papagaio de televisão que nunca saiu de frente do script, arrogante”, xingou.





Em seguida, ele voltou a acusar o apresentador de TV de ter cometido assédio sexual contra a repórter Bruna Drews. Marçal já havia citado o caso outras vezes, sendo que a última foi no debate da TV Cultura, onde Datena deu uma cadeirada no ex-coach. “É abusador sexual, você pode pedir quantos direitos de resposta quiser. A jornalista se ferrou, porque ela foi lá e caiu na lábia do advogado e perdeu a ação. E ele já saiu de mentirosa e ela não tem o que fazer”, disse.





Pouco tempo depois de fazer a denúncia, em 2019, Bruna retirou a queixa contra Datena, dizendo ter mentido sobre a acusação. No entanto, dias depois, disse ter sido manipulada pela equipe do apresentador.





Em seguida, ele começou a falar sobre o atual prefeito. “Ricardo Nunes tem boletim de ocorrência que a esposa dele registrou por violência doméstica. Aqui ninguém é flor que se cheira, mas se tem alguém que corrigiu seus caminhos, que aprendeu, que que prosperou, esse alguém sou eu. Eu não vou afinar para esses caras”, afirmou. Regina, esposa de Nunes, compareceu à uma Delegacia da Mulher, em fevereiro de 2011, para denunciar ameaças do marido.





O boletim de ocorrência aberto na época cita violência doméstica, ameaça e injúria. Os dois, que têm uma filha, continuam casados, e hoje ela nega ter havido agressão.





Por fim, Marçal disse estar sendo perseguido pela imprensa. “Esses caras estão investigando os pais de cada aluno de cada escola minha. Esses caras estão olhando cada transação de cada empresa minha. Esses caras estão investigando tudo que você nunca imaginou e eu vou aguentar firme”, disse.