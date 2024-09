O ministro Alexandre Silveira (PSD) criticou a gestão do governador Romeu Zema (Novo) em entrevista ao EM Minas deste sábado (20/9). O titular da pasta de Minas e Energia no governo Lula (PT) disse que falta “visão estratégica” no Palácio Tiradentes e que o governo não aproveita as potencialidades do estado.

“Eu acho que Minas está muito aquém do que pode ser para o Brasil. Eu tenho andado o país e quero fazer uma constatação: Minas Gerais é o estado que menos cresce no ponto de vista das suas potencialidades, e não há como não reconhecer o que diz Guimarães Rosa: 'Minas são várias'. A economia do Norte de Minas, do Jequitinhonha, Mucuri, Centro-Oeste, Triângulo, Sudoeste, Sul, Zona da Mata e Região Metropolitana tem peculiaridades completamente diferentes. Enquanto a gente não tiver uma visão estratégica, independente das colorações partidárias, Minas não vai avançar”, afirmou.

Silveira também atribuiu ao governador o crescimento da dívida do estado com a União, avaliada em R$ 165 bilhões. “É um governo que se bradava aliado do governo presidente anterior e ele não conseguiu avançar nessas negociações Hoje, nós estamos à beira do colapso econômico no estado e querem jogar essa conta nas costas do servidor público da segurança, saúde, educação”, destacou Alexandre Silveira.

Delegado de polícia aposentado, Silveira disse ainda que Zema e o partido Novo demonizam o serviço público. Para ele, os servidores precisam de “respeito mínimo”, uma vez que a demanda pelos serviços públicos cresceram.



“Não podemos demonizar, e o que o Partido Novo faz é isso: demonizar o serviço público. Demonizar é sinônimo para a derrocada da qualidade dos serviços que são essenciais para a população, e nós sabemos que a demanda pela qualidade desses serviços é cada vez maior”, completou.