Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) têm encontros com lideranças, gravações e reuniões com apoiadores. Também participam de sabatinas, entrevistas à imprensa, e realizam panfletagens e adesivaços em diferentes regiões da cidade. Confira a agenda desta quarta-feira (18/9):

Bruno Engler (PL)

Período da manhã - Gravações

14h30 - Sabatina na imprensa

16h - Caminhada pelo bairro Floresta

17h - Encontro com vereadores e apoiadores em comitê e adesivaço e panfletagem nas ruas do Horto



Carlos Viana (Podemos)

10h - Despachos internos

14h - Reunião Movimento Luta pro Creche

17h - Gravações



Duda Salabert (PDT)

10h30 - Encontro na Praça Sete

14h - Participação em podcast

19h - Cine Duda



Fuad Noman (PSD)

12h15 - Visita à obra de encosta do bairro Mariano De Abreu Iv



Gabriel Azevedo (MDB)

9h - Gravações

13h - Atividades legislativa (despachos internos)

15h30 - Encontro com diretores e associados da Sicepot e Sinduscon

17h - Gravações

19h - Live com Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel)

Indira Xavier (UP)

12h30 - Conversa com estudantes da PUC sobre assistência estudantil nas universidades privadas

19h - Encontro com Mari Fernandes, candidata a vereadora pela UP

Lourdes Francisco (PCO)

Não tem agenda pública



Mauro Tramonte (Republicanos)

9h - Reunião com a Fecomércio

16h - Entrevista à imprensa

18h - Reunião com conselheiros tutelares

Rogério Correia (PT)

7h - Gravação de programa

9h - Participação do “Encontro com Candidatos”, evento realizado pelo Minas Tênis Clube

10h30 - Reunião com Lideranças dos Catadores de Materiais Recicláveis

11h30 - Assinatura do Manifesto: Grito das Periferias (Carta da nação Hip Hop) e o Pacto pelas Juventudes do Conselho Nacional das Juventudes (Conjuve)

15h - Visita a Hospital Universitário de Ciências Médicas

19h - Grande Encontro pela Saúde, com Ministra da Saúde Nísia Trindade



Wanderson Rocha (PSTU)

9h - Plenária ‘terceirizados’

14h - Entrevista à imprensa

19h - Atividadesobreopressões