O uso de alto-falantes e amplificadores de som é considerado crime no dia das eleições

A Justiça Eleitoral estabelece uma série de regras para o dia das eleições que, se descumpridas, podem levar o cidadão a responder a denúncias no Ministério Público e ao pagamento de multas. Neste ano, o pleito ocorre em 6 de outubro e, para que eleitores e candidatos se preparem, o Estado de Minas listou o que pode e o que não pode ser feito de acordo com a legislação divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira:





No dia das eleições, é permitido:

A manifestação, desde que individual e silenciosa, da preferência do eleitor por determinado candidato, partido, coligação ou federação é permitida, desde que seja feita por meio do uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.

É proibido:

A aglomeração de pessoas com roupas ou instrumentos de propaganda que identifiquem partido, coligação ou federação é vedada pela legislação eleitoral;

A manifestação ruidosa ou coletiva, a abordagem, o aliciamento e a utilização de métodos de persuasão ou convencimento do eleitorado, bem como a distribuição de camisetas, são proibidos

Nas seções eleitorais e juntas apuradoras, os servidores da Justiça Eleitoral, mesários e outros colaboradores estão proibidos de usar ou portar qualquer objeto que contenha propaganda de candidato, partido, coligação ou federação.



É considerado crime:

O uso de alto-falantes e amplificadores de som;

A realização de comício ou carreata;

A persuasão do eleitorado;

Propaganda de boca de urna;

A divulgação de propaganda de partido ou candidato;

A publicação de novos conteúdos nas redes sociais ou o impulsionamento de publicações na data do pleito





O TSE orienta que qualquer cidadão que tenha conhecimento de infração penal prevista na legislação eleitoral deve comunicar ao juízo da zona eleitoral onde a irregularidade foi cometida. As autoridades eleitorais poderão encaminhar as irregularidades para análise do Ministério Público.