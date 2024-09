SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - O candidato Pablo Marçal (PRTB) disse que removerá da rede municipal de ensino obras que "estão deturpando a ideologia" caso assuma a Prefeitura de São Paulo, defendendo que o material didático é pautado pelo comunismo. Ele ainda afirmou que vai barrar o uso de obras que "deturpam a liberdade". Durante visita à Bienal do Livro, na quarta-feira (11/9), o ex-coach afirmou que há livros “ensinando pornografia” para as crianças na rede pública de ensino.





A Folha de S.Paulo havia questionado Marçal se casos como o de "O Avesso da Pele", livro de Jeferson Tenório que discute racismo e foi alvo de censura em algumas escolas públicas do país, poderiam se repetir numa gestão dele. “Não acompanhei esses casos. Mas tudo o que for deturpar a liberdade a gente também vai banir. Tem que ensinar as crianças a prosperar, não a ficar idiotizadas, a curvar para comunistas. Essa cultura comunista não é brasileira. A gente nunca vai admitir ela aqui no Brasil”, disse. O influenciador deu a entrevista para uma roda de jornalistas numa visita à Bienal do Livro, que provocou tumulto e teve clima de adoração em torno do candidato.





"O ensino sempre foi pautado pelo comunismo, a gente vai dar uma mudadinha nisso aí", afirmou. Lembrado de que já atacou Paulo Freire, autor de "Pedagodia do Oprimido" desprezado por setores da direita, Marçal disse que o criticou "muitas vezes" e voltaria a fazê-lo "todas as vezes que forem necessárias". Mas evitou cravar se a bibliografia do educador seria banida do sistema educacional paulistano caso triunfe nesta eleição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







"Tem que chamar muitas pessoas para estudar isso aí, os livros que serão colocados e os que serão tirados", disse. "Mas certeza que vão ter livros que não fazem sentido na formação cognitiva de ninguém, que estão deturpando a ideologia."





Afirmou temer pelo adolescente que entra na faculdade "com cabeça de quem vai dar certo na vida e sai de lá com cabeça do revolucionário que é amante do Che Guevara e defende um monte de movimento antagônico [ao Brasil]".





O percurso do candidato na Bienal foi de gritaria e devoção, sobretudo por parte de crianças e adolescentes que fizeram um alvoroço com sua chegada. A certa altura veio o coro de "mito", antes reservado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em grau bem menor, ele foi hostilizado por algumas pessoas, que o chamaram de ladrão e picareta, entre outras ofensas.





Para um detrator, fez o mesmo gesto de cheirar cocaína (colocar a mão sobre uma narina) que usa contra Guilherme Boulos (PSOL). Sem qualquer prova, Marçal acusa o oponente de usar a droga.





O candidato, que se define educador por conta de mentorias e cursos que deu, atiçou a plateia juvenil em polvorosa com sua presença. Pediu que fizessem o M, trepou numa bancada de livros, tirou selfie com alunos e ergueu livros de sua autoria, como "O Código do Milhão - Como Desbloquear as Ilhas Neuronais da Riqueza".





Mais cedo, esteve numa sabatina promovida pelo jornal O Estado de S. Paulo e deu uma entrevista à RIT TV, ligada à Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. Ali, na emissora de DNA religioso, afloraram analogias bíblicas e posições alinhadas à chamada pauta de costumes da bancada evangélica.





Marçal disse, por exemplo, não ver sentido em "a gente se curvar para a ideologia de gênero, porque acredita "em teologia de Gênesis, que é homem e mulher". Atacou várias vezes a esquerda e agendas que associa a ela, como aborto e uma suposta tentativa de impor uma sexualização precoce aos alunos -- pontos explorados com frequência pelo bolsonarismo e catalisadores de pânico moral nas igrejas.





"Chega dessa maluquice. Chega desse negócio de querer matar bebê dentro de barriga, de erotizar a criança na escola, de que há partido político dentro da escola. Não vou aceitar isso na escola pública de São Paulo. [...] A gente tem que ensinar, sim, mas é segurança sexual, e não erotização. O xerife Marçal está chegando."