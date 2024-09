O senador Carlos Viana, candidato do Podemos à Prefeitura de Belo Horizonte, rebateu as críticas por sua ausência no debate da Rede Minas na noite dessa terça-feira (3/9). O parlamentar havia gravado um vídeo apontando para os “fujões”, fazendo uma referência a ausência de Mauro Tramonte (PSD) e Fuad Noman (PSD).





Porém, horas depois o próprio Viana anunciou que faltaria ao debate para ir à “igreja” e apagou a publicação das redes sociais. Questionado sobre o assunto, o candidato disse que os adversários “têm direito de falar o que quiser”, mas que estava incomodado com os ataques na campanha.

“Há no espírito da gente um desejo de orar. Ontem o dia inteiro eu estava incomodado, porque são muitos ataques. Eu que estou na política há cinco anos, não respondo um inquérito, não faço conchavo, não aceito dividir prefeitura, não vou dar secretaria para ninguém, como já está loteado para os meus concorrentes”, declarou,





A ausência dos três candidatos, foi um dos principais assuntos do debate. Gabriel Azevedo (MDB), por exemplo, ironizou a falta do atual prefeito Fuad colocando a placa com o nome do candidato no púlpito das perguntas.





“Que lamentável ver que um prefeito recusa-se a participar de um debate, e que dois apresentadores de televisão, agora fantasiados de deputado estadual e de senador, também não vieram. O prefeito fugiu, e é um fujão, porque ele não gosta de se explicar", afirmou Azevedo.