Elizabeth Leitão foi professora da Faculdade de Psicologia da UFMG. Além da carreira acadêmica e do trabalho como educadora, ela atuou ativamente na área de proteção à juventude. Participou de discussões para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e ajudou a formatar o Disque Direitos Humanos (Disque 100), que recebe denúncias de violações contra a vida.

Entre os trabalhos realizados por Elizabeth Leitão está a luta contra a prostituição infantil, inclusive a de indígenas. Os povos originários despertavam uma verdadeira paixão na educadora, que viajou pela Região da Amazônia realizando pesquisas e ações sociais. Ela deixou um filho e dois netos.

Elizabeth Leitão era a irmã mais velha da jornalista Míriam Leitão, que a homenageou com um depoimento. Leia o texto na íntegra logo abaixo.

O amor como o centro da vida

Beth, criança ainda, dizia que queria trabalhar com indígenas. Seria missionária. Depois entendeu que isso seria impor a eles uma visão de mundo, quando o que a encantava era a cultura deles. Abandonou a ideia. Fez outras escolhas, que passaram sempre por estar ao lado de pessoa vulnerável, exposta a riscos e privações. Um dia, voltou ao seu sonho primeiro. Seus últimos anos de vida foram dedicados aos indígenas. Uniu-se a um grupo de estudiosos da UnB, dedicou-se à causa que sempre estivera em seu coração. O seu último trabalho foi para o Observatório dos Povos Indígenas e suas Infâncias, sobre a situação das etnias de Minas Gerais.

Um câncer a atingiu anos atrás e ela derrotou todos os diagnósticos fatais, prolongando seu tempo pela alegria de viver. Quando seus médicos disseram não haver mais tratamento, fizemos uma consulta virtual com hematologistas do Einstein. Eles confirmaram o diagnóstico. Nada mais havia a fazer. Beth não chorou, nem deplorou sua sorte. Para espanto de quem a ouvia, ela disse:

— Mas eu quero viver mais um pouco, tenho que terminar um trabalho sobre os indígenas.

Beth é a mais velha de doze filhos de um pastor presbiteriano, Uriel, e uma professora pública, Mariana, nascida em Caratinga, Minas Gerais. Eu sou a sexta dessa dúzia. Uma casa barulhenta, alegre, de muito trabalho e na qual ela exercia uma liderança suave e doce, que jamais se impôs. Ela acolhia cada tristeza ou dúvida dos irmãos mais novos e nos ensinava a viver. Sem proibições, sem críticas, ela exercia perfeitamente o papel da primeira irmã. Eu cresci sabendo que o norte era ela.

Aos 15 anos, declamava poesias como ninguém na cidade. Seu Navio Negreiro tinha tal força de interpretação que a audiência era lançada em pleno mar, voava com o albatroz, via as cenas. A plateia se emocionava e se indignava. “Existe um povo que a bandeira empresta”. Nesses tempos finais de internações sucessivas sempre teve ao seu lado livros sobre indígenas e negros. Seu coração permaneceu onde sempre esteve. Com quem a história do Brasil machucou.

Leitora voraz desde a infância, Beth foi minha primeira e melhor orientadora de leituras. Com a ajuda dela viajei pelos clássicos. Foi Beth que colocou em minhas mãos os livros formadores. Fizemos juntas muitas viagens literárias. Uma delas, inesquecível, foi por Grande Sertão Veredas. Outra, sempre presente, pela poesia de Carlos Drummond de Andrade.

Ela se formou em Letras e psicologia e foi professora da UFMG. Mas foi como formuladora e executora de políticas públicas de proteção aos vulneráveis que ela se realizou de forma mais intensa. Foi uma das pessoas responsáveis pela implantação do Bolsa Escola em Belo Horizonte, na gestão do prefeito Célio de Castro, quando as políticas de transferência de renda estavam começando. Trabalhou em governos diversos, nos níveis municipal, estadual e federal implantando políticas de proteção de crianças de zero a seis anos, de proteção contra a exploração sexual infantil. Foi dela a ideia do Disque 100. Ajudou na instalação dos Centros de Referências de Assistência Social, trabalhou por abrigos à população de rua e na defesa dos Direitos Humanos. Beth era de mergulhar numa causa. Mobilizava-se como se dependesse dela o resgate de cada pessoa.

Um dia, um menino tentou assaltá-la num cruzamento de Belo Horizonte. Ela o afastou com delicadeza e firmeza.

— Ah não, você não pode me assaltar, porque estou trabalhando muito por você.

Viveu lindamente os seus 79 anos. Tinha causas e grandes amores: seu filho Frederico, sua nora Marina, suas netas Mel e Lulli. Foi muita amada por nós seus irmãos, sobrinhos, cunhados, cunhadas, amigos, e fieis da igreja Luterana onde ela vivia a sua fé cristã.

Quando a violência da ditadura me atingiu, no início da juventude, Beth esteve ao meu lado como uma rocha. No dia do meu julgamento na Justiça Militar, foi a ela que entreguei meu bem mais precioso:

—Minha irmã, se eu não voltar, cria meu filho.

Num tempo em que tantos não voltaram, eu tive a sorte de voltar. Mas ela se tornou a segunda mãe dos meus Vladimir e Matheus.

É difícil explicar a dimensão da nossa dor, dos seus parentes e dos amigos, mas a serenidade com que ela enfrentou o longo padecimento e a morte foi uma lição de vida. Não houve velório. Beth doou os órgãos. O corpo, ela doou para a pesquisa e o progresso da ciência.