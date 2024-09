"É dinheiro que vem com destinação definida, não é pra colocar no cofre não. É dinheiro carimbado, não é pra fazer jogo político não, é pra fazer melhoria para as pessoas", disse Zema

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que o acordo de indenização pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, será o "maior acordo do mundo". Em uma entrevista à Rádio Tupi, do grupo Diários Associados, realizada na manhã desta quarta-feira (4/9), Zema destacou que o recurso será "carimbado" e terá sua destinação previamente definida.





O governador disse que, frequentemente no Brasil, negociações se arrastam, prejudicando as pessoas afetadas. "Eu sou muito favorável a um acordo. Às vezes no Brasil fica se lutando e quem sofre são as pessoas", disse.

Zema também mencionou o exemplo do acordo da tragédia de Brumadinho, que foi concluído em tempo recorde, segundo o governador. "Nós fizemos o acordo da tragédia de Brumadinho no tempo recorde. Em dois anos o acordo de Brumadinho foi costurado. Hoje ele está se transformando em hospitais, em estradas novas, em saneamento, em escolas em Minas Gerais", pontuou.