O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse em entrevista à Rádio Tupi, do grupo Diários Associados, na manhã desta quarta-feira (4/9), que ele e outros governadores de centro-direita estão trabalhando para apoiar uma candidatura única nas eleições presidenciais de 2026. Ao ser questionado sobre seu futuro político, Zema afirmou que está disposto a aceitar a candidatura presidencial, caso seu nome seja considerado.





Zema destacou que está disposto a considerar a candidatura se as pesquisas eleitorais indicarem viabilidade. Atualmente em seu segundo mandato como governador, ele ressaltou que, mesmo que não se torne candidato, pretende ajudar a "varrer a sujeira de Brasília".

"2026 está distante, mas nós governadores de centro-direita, eu, governador Tarcísio (de Freitas), governador Ratinho, do Paraná, governador Caiado, de Goiás, e outros mais, temos nos reunido frequentemente para criarmos um grupo que venha apoiar o nome único em 2026. Espero que o grupo permaneça unido", disse Zema.

"As pesquisas é que vão indicar qual o nome mais viável, pode ser um desses nomes aí. Se for o meu nome, eu aceito, se for o nome de outra pessoa, aceito. O que eu quero é ajudar o Brasil, nem que seja para estar lá em Brasília varrendo a sujeira, que tem muita ainda. O Brasil precisa dessa vassoura funcionando", completo.