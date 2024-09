Atual prefeito, Fuad Noman (PSD) foi o último entrevistado da série de sabatinas do Estado de Minas com candidatos à PBH

O atual ocupante da cadeira de prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), é um alvo natural dos concorrentes ao seu posto nas eleições deste ano. Em entrevista ao Estado de Minas, o candidato à reeleição falou sobre sua campanha, que está focada nas obras realizadas por sua gestão, e se defendeu de ataques dos oponentes na corrida pela PBH.

Fuad foi o último entrevistado na série de sabatinas do EM com os candidatos ao Executivo da capital mineira. Ele abordou a estratégia de focar sua campanha nas obras de sua gestão e respondeu às críticas que o acusam de uso eleitoreiro das intervenções.





"Eu só tenho dois anos e meio como prefeito; se eu não fizer obras agora, não farei nada. A obra contra enchentes no Vilarinho começou em 2021. As obras do complexo das águas do São Gabriel começaram em 2022. Nós estamos trabalhando. Desde que assumi a prefeitura, em abril de 2022, fiz 280 obras de proteção de encostas. Se você olhar, não tivemos uma morte nem desabamento nesses dois últimos anos. Claro que em 2024 eu farei obras; não posso parar", afirmou.





Ainda sobre as críticas de seus adversários na corrida eleitoral, o prefeito da capital mineira reiterou o tom já utilizado em debates e eventos de campanha para afirmar que é atacado por ser o único candidato com experiência no Executivo.





"Eles têm que jogar pedra onde tem manga, têm que discutir e criar factoides para tentar derrubar o prefeito, porque as obras estão aí. Projeto você tira com palavras, conversa você consegue com palavras, mas obra você só tira com picareta. Então, isso é conversa fiada de quem não tem o que dizer, não tem o que propor e não tem experiência administrativa. Gente que nunca governou nada, nunca tomou conta de um milímetro de gestão pública, começa a falar e fazer promessas que sabe que não vai cumprir. Acham que, quando eu chegar lá, vou mandar. Não manda em nada; o orçamento é o orçamento, administração financeira é administração financeira; ou você tem experiência ou é o caos", destacou.

Os principais concorrentes de Fuad têm experiência em cargos eletivos no poder Legislativo, como o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), o senador Carlos Viana (Podemos), a deputada federal e ex-vereadora Duda Salabert (PDT) e o deputado federal, ex-deputado estadual e ex-vereador Rogério Correia (PT).





Debate na Alterosa





Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontrarão para confrontos diretos em quatro blocos.

Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão de responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, o segundo e o terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá 1 minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos poderão levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado às considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e também na edição impressa do dia 12.







Sabatinas





