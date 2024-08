Com o risco de suspensão da rede social X (antigo Twitter), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, nesta quinta-feira (29/8), links para seus outros perfis. A publicação ocorre ainda em meio a relatos de instabilidade na rede do bilionário Elon Musk. o chefe do Executivo divulgou seus endereços no Bluesky, Instagram, WhatsApp, Threads, TikTok e Facebook. Bluesky e Threads.

Com risco de suspensão do X nas próximas horas, o presidente Lula divulgou perfis em outras rede sociais (foto: Reprodução/X)

O X está sob risco de suspensão após descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender contas de investigados por atos antidemocráticos. Na noite de quarta-feira (28/8), o ministro do STF Alexandre de Moraes intimou Musk a indicar um representante legal para a empresa no Brasil. Caso contrário, a rede será suspensa.





Elon Musk anunciou em 17 de agosto a remoção do seu escritório no Brasil e da sua representante legal no país, que estava sob risco de prisão por conta da recusa da plataforma em suspender novas contas pela propagação de notícias falsas e antidemocráticas.

Na intimação de ontem, a primeira da história do STF feita por meio de rede social, Moraes deu um prazo de 24 horas para o dono da rede indicar um novo representante legal. Caso contrário, o X seria suspenso no país.