Bruno Engler se reuniu com representantes do Instituto Mineiro de Engenharia Civil para discutir demandas da categoria

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), afirmou que estará em Belo Horizonte nas manifestações convocadas pelos bolsonaristas para o dia 7 de setembro. Dois dos principais nomes do partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), estarão na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Em outros momentos acompanhei a agenda do presidente Bolsonaro, já estive com ele em manifestação no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas a gente está no momento em que sou candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Nem faz sentido fazer uma agenda em outra cidade", justificou o candidato, que se reuniu nesta quarta-feira (21/8) com representantes do Instituto Mineiro de Engenharia Civil (Imec).

Pessoas ligadas ao partido afirmaram que havia tratativas para que Bolsonaro viesse a Belo Horizonte na data, mas que, com a convocação do pastor evangélico Silas Malafaia para ato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o ex-presidente decidiu comparecer ao evento de São Paulo.

O ato de Malafaia foi planejado após divulgação de supostas irregularidades de Moraes à frente de inquéritos sobre Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro não veio à convenção do Partido Liberal de Belo Horizonte que oficializou Engler. O candidato alegou que houve a preferência pela presença do político ao longo do pleito.

Bolsonaro compareceu à convenção de outros candidatos apoiados por ele, como as do MDB de São Paulo e de Porto Alegre, onde esteve respectivamente com Ricardo Nunes (MDB) e com Sebastião Melo (MDB).