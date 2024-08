A candidata a prefeitura de Belo Horizonte Indira Xavier (UP) será a sabatinada do Estado de Minas nesta terça-feira (20/8). A entrevista será transmitida ao vivo pelo canal do Portal Uai no YouTube, às 10h.

Durante as próximas duas semanas, o Estado de Minas receberá todos os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte para entrevistas. As sabatinas serão conduzidas pelos repórteres da editoria de Política, juntamente com o apresentador e jornalista Benny Cohen.

Indira Xavier, candidata da UP, é uma das postulantes ao cargo de chefe do Executivo municipal nas eleições de 6 de outubro. Professora de química de 39 anos, Indira se filiou a sigla em 2019 e participou foi candidata ao governo de Minas Gerais em 2022. Compõe a chapa o candidato a vice Geraldo Neres, também filiado a Unidade Popular.