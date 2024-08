A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou, nessa quinta-feira (8/8), para condenar Maria de Fátima Mendonça Jacinto, a “Fátima de Tubarão”, por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. O julgamento ocorreu no plenário virtual da corte.





O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, propôs pena de 17 anos. O entendimento dele foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Os ministros Edson Fachin e Cristiano Zanin votaram pela condenação, mas com penas menores de 15 anos.

Com isso, ainda não existe maioria fixada para definir qual será a pena. Fátima aparece em imagens gravadas no dia dos atentados e publicadas nas redes sociais. A idosa aparece vestindo roupas nas cores verde e amarela, dentro do Supremo, em meio aos atos de vandalismo. Em uma das gravações, Fátima diz ter defecado em uma das salas da suprema corte.

Em uma gravação ela aparece citando o nome de Moraes. "Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora!". Em seguida, diz estar atuando na depredação. "Quebrando tudo e cagando nessa bost* aqui", completou Fátima. "Só o que fiz foi caga (sic) no vaso do Xandão, não nego", emendou a idosa.

Ela foi condenada por golpe de Estado; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; associação criminosa armada; deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. A defesa da ré nega as acusações, diz que ela tem uma doença grave e afirma que vai recorrer da decisão.