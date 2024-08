O período eleitoral da capital do Piauí já começou agitado. Durante o primeiro debate pré-eleições de 2024, televisionado pela Rede Bandeirantes na noite de quinta-feira (8/8), o atual prefeito de Teresina, no Piauí, e candidato à reeleição, Dr. Pessoa (PRD), agrediu o adversário Francinaldo Leão (Psol) com uma cabeçada. Veja o vídeo:

Na ocasião, os dois debatiam entre si e, no momento em que Francinaldo se preparava para uma réplica, Dr. Pessoa aproximou seu corpo do adversário, empurrando-o e lhe dando uma cabeçada. O psolista se afastou e repetiu: "Estou sendo agredido! Estou sendo agredido!'.

Nas redes sociais, Francinaldo afirmou que o ataque foi feito depois de ter questionado o atual prefeito sobre o "abandono da saúde pública de Teresina". "Fui atacado por defender a nossa periferia, por dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Mas saibam de uma coisa: NÃO vão me calar!".

O candidato ainda disse que cada agressão só fortalece sua luta "para garantir que cada cidadão seja ouvido". Ele ainda assegurou: "Seguirei forte e lutando por uma Teresina periférica com a força do seu povo".





Francinaldo é o fundador do Partido Socialismo e Liberdade no Piauí, e foi candidato a vereador da capital do estado pelo partido em 2020. Atualmente, ele trabalha como motorista de aplicativo, mas já foi estivador e trabalhou como vendedor no comércio local.

Por outro lado, o atual prefeito já foi vereador de Teresina e tentou justificar a atitude também via redes sociais. Ele afirmou que "durante todo o debate, Francinaldo se dirigia a ele, um homem de 77 anos, com agressividade". A nota no perfil também diz: "Dr. Pessoa pediu desculpas aos teresinenses pelo incidente do debate".

O candidato à reeleição pelo Partido da Renovação Democrática foi vereador por quatro mandatos e deputado estadual por um mandato, além de ser ex-Republicanos. Nestas eleições, ele foi um dos prefeitos que declarou seu patrimônio até três vezes maior após quatro anos — no início do mandato, em 2020, ele disse ter R$ 390,9 mil em bens (em valores corrigidos pela inflação do período, R$ 507,69 mil), mas agora ele afirmou ter acumulado R$ 1,4 milhão em bens.