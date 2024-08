Candidato a prefeito Guilherme Guimarães (C) tem o apoio do prefeito Humberto Souto (D) e do deputado estadual Gil Pereira (E) em Montes Claros

O candidato a prefeito de Montes Claros pelo União Brasil, vice-prefeito Guilherme Guimarães, apoiado pelo atual prefeito, Humberto Souto (sem partido), terá como companheiro de chapa o advogado Otávio Machado Rocha (PP), ex-procurador-geral do município.

Após suspense em torno da questão, o nome de Rocha foi confirmado nesta terça-feira (6/8) com o encaminhamento das atas das convenções do União Brasil à Justiça Eleitoral. Também foi definido que o PSD vai acompanhar a candidatura de Guilherme Guimarães, que encabeça a coligação “Montes Claros em Boas Mãos”, formada por 10 partidos.

Desde que começou a movimentação para a disputa da eleição municipal deste ano, criou-se um clima de expectativa e disputa em relação à escolha do companheiro de chapa de Guilherme Guimarães e quanto ao destino do PSD.





A polêmica em torno do PSD surgiu porque em nível estadual, liderado pelo senador Rodrigo Pacheco e pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, o partido é aliado do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, em Montes Claros, a sigla é presidida pelo deputado estadual Gil Pereira, aliado de primeira hora do prefeito Humberto Souto (em segundo mandato) e que conta com ocupantes de cargos de confiança na administração municipal.

Foi criado um suspense sobre qual seria a decisão do PSD local, sendo criada a expectativa sobre a possibilidade de o partido indicar o companheiro de chapa do atual vice-prefeito, a partir de acordo entre o Souto e o deputado Gil Pereira.

Na manhã de segunda-feira (5/8), o PSD fez uma convenção na Câmara Municipal de Montes Claros e anunciou o apoio à candidatura de Guilherme Guimarães, além de homologar os nomes de candidatos a vereador. A convenção, realizada em clima festivo, contou com as presenças do prefeito Humberto Souto e do atual vice-prefeito.

Também presente à convenção, o deputado Gil Pereira justificou que o seu grupo acompanha o prefeito Humberto Souto desde 2016, quando indicou o vice-prefeito para seu primeiro mandato (Adauto Marques), mantendo-se unido com o atual chefe do executivo nas eleições seguintes – de 2018, 2020 e 2022. Lembrou que também recebeu o apoio de Souto nas duas últimas eleições para a Assembleia.

“Agora, não temos porque mudar. O Guilherme é a continuidade do trabalho de Humberto, que tem 95% de aprovação. O trabalho precisa continuar. Temos cinco vereadores que fazem parte da base do prefeito Humberto Souto”, afirmou Gil Pereira, acrescentando que a decisão de apoiar a chapa situacionista foi tomada pelo diretório local da sigla “por unamimidade”.

Frente Brasil Esperança

Por outro lado, também na segunda-feira, o deputado federal Paulo Guedes (PT), que teve o seu nome oficializado em convenção da Frente Brasil Esperança (PT, PC do B e PV) como candidato a prefeito de Montes Claros, declarou que, no mesmo dia, tinha conversado com o senador Rodrigo Pacheco e que este prometeu que o PSD “ficaria” com ele na cidade-polo do Norte de Minas.

Na convenção da Frente Brasil Esperança, realizada segunda-feira à noite no auditório da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), foi homologado o nome de Paulo Guedes como candidato a prefeito, tendo ainda o apoio do Psol e da Rede. Mas não foi oficializada a escolha do candidato a vice-prefeito.

Apesar de o deputado federal do PT dizer que estava aguardando o apoio do PSD, o diretório do local do partido encaminhou à Justiça Eleitoral a ata da sua convenção, oficializando a adesão á candidatura de Guilherme Guimarães. Neste caso, a decisão só poderá ser anulada caso haja uma intervenção no diretório local.

Novato em disputa eleitoral

O advogado e ex-procurador do município Otávio Rocha, indicado como companheiro de Guilherme Guimarães, vai disputar um cargo eletivo pela primeira vez. O nome dele para compor a chapa foi uma escolha pessoal do prefeito Humberto Souto.

Otávio Rocha concorreu com outros nomes da administração municipal e dos partidos para integrar a chapa da situação. Ele teria enfrentando resistências pela condição de “novato” na disputa eleitoral e pouca experiência na militância partidária. Porém, alega que não concorreu à indicação por esforço próprio e que atendeu um “chamado” do atual prefeito de Montes Claros.

“Encaro a minha candidatura a prefeito como mais uma missão a ser cumprida, assim como cumpri outras missões nos últimos oito anos, colaborando com a bem-sucedida administração do prefeito Humberto Souto”, afirmou. “Estou muito satisfeito de trabalhar ao lado de homens honrados e íntegros como Humberto Souto e o Guilherme”, completou.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, na tarde desta terça-feira, Guilherme Guimarães fez agradecimento pela escolha do advogado como seu companheiro de chapa. “Estou muito feliz em compartilhar com vocês que o doutor Otávio Rocha será o meu vice nessa eleição”, declarou Guimarães, lembrando que o advogado tem uma trajetória marcada “por grandes contribuições” à cidade.

Além de Guilherme Guimarães e o deputado federal Paulo Guedes, tiveram os seus nomes oficializados em convenções como candidatos a prefeito de Montes Claros o ex-prefeito Ruy Muniz (PSB), o suplente de deputado federal Délio Pinheiro (PDT), o advogado e administrador Maurício Sérgio Souza e Silva, oi Maurício da Santa (PL), e o empresário da construção civil Fábio Máquinas (PMN).