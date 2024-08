Secretários do governo de Romeu Zema recebem jetons para turbinar salários, apesar de aumento salarial substancial, após aprovação de quase 300%

O Tribunal de Contas da União (TCU) recebeu uma representação do Ministério Público nesta segunda-feira (5/8) devido ao aumento de quase 300% nos salários do primeiro escalão do governo de Minas, sendo que secretários ainda têm ganhos turbinados por jetons – pagamentos realizados por participações em conselhos.

A Promotoria pede a suspensão da autorização para que Minas Gerais possa aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) enquanto os secretários mineiros seguirem recebendo os aditivos. O governo busca a adesão ao RRF para iniciar o pagamento da dívida com a União, estimada em R$ 160 bilhões.

A alegação do subprocurador Lucas Rocha Furtado é de que o aumento aprovado é irregular segundo o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. O MP também solicita que os valores pagos aos beneficiados sejam devolvidos aos cofres públicos.

O RRF determina que seja dada aos servidores apenas a recomposição salarial decorrente das perdas inflacionárias. Em 2022 e 2023, os valores foram respectivamente de 6,34% e 4,62%.

Zema alega que o reajuste salarial é necessário para corrigir uma inconstitucionalidade, já que, segundo ele, haviam funcionários públicos recebendo mais do que o governador, que tinha vencimentos de R$ 10,5 mil; e que, devido aos baixos soldos, o governo estava perdendo secretários para empresas, municípios e outros entes públicos.