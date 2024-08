No ritmo do trânsito da saída e chegada de Belo Horizonte, as obras na BR-381 vencem as etapas burocráticas. Oito empreiteiras interessadas em realizar a duplicação da estrada entre Ravena e Caeté já formalizaram suas propostas junto ao governo federal, que agora analisa os projetos. A continuação do trecho até a capital mineira ainda não tem edital publicado.





Em fevereiro, o governo federal anunciou que ficaria responsável pelas obras de duplicação da estrada nos cerca de 30 quilômetros entre BH e Caeté. Este é o ponto mais sensível da pista entre a capital e Governador Valadares, em que ela é conhecida como “Rodovia da Morte”. Por exigir a retirada de milhares de famílias que vivem às margens da via e intervenções em áreas de risco geológico, o trecho foi retirado da lista de obrigações das empresas que tentarão a concessão da BR em leilão marcado para 29 de agosto.





O trecho sob responsabilidade da União foi dividido em dois lotes. O 8A, entre Ravena e Caeté, teve edital publicado em maio e, na última sexta-feira (2/8) encerrou-se o período para a inscrição de empresas interessadas em realizar as obras. O critério para definir a empreiteira vencedora é o maior desconto no preço originalmente orçado pelo governo federal em cerca de R$ 3999,8 milhões.





O menor preço foi oferecido pela Rodotec Engenharia LTDA, que apresentou uma proposta de 10% de desconto sobre o valor original. A Construtora Luiz Costa LTDA vem em sequência com 1,51% de deságio. A Construlagos Construtora e Empreendimentos propôs 1% de redução. Com um preço 0,01% menor que o apresentado no edital estão as outras cinco empresas: Gonçalves & Dias Engenharia LTDA; Santa Luzia Engenharia e Construções LTDA; Construtora Caiapó LTDA; A Madeira Indústria e Comércio LTDA; e Pavienge Engenharia LTDA.





O edital determina que as obras de duplicação, restauração e melhoria nos cerca de 18 quilômetros devem ser feitas em um prazo de três meses e meio a partir da emissão da ordem de serviço. As etapas são determinadas pela superintendência local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).







Suspense sobre gargalo de BH





A BR-381 é o carro-chefe das ações do Ministério dos Transportes em Minas Gerais e a estrela dos anúncios feitos pela pasta desde fevereiro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve pela primeira vez no estado neste mandato. O avanço burocrático da pauta em Brasília, no entanto, caminha lentamente.





Em abril, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), visitou a Rodovia da Morte na altura do Vale do Aço e prometeu o lançamento dos editais para os lotes 8A e 8B em até dois meses. O primeiro foi, de fato, publicado semanas após o anúncio, mas o segundo segue sem previsões para divulgação.





O lote 8B, entre Ravena e BH, é justamente o ponto mais crítico da estrada. É neste trecho em que se localiza o gargalo da saída e chegada da capital, em que o trânsito da região metropolitana se soma ao da estrada e o trajeto que deveria ser percorrido em menos de 30 minutos acaba costumeiramente roubando mais de duas horas de quem por ali passa.





As obras no gargalo de Belo Horizonte são dificultadas por questões como as quase duas mil famílias que vivem coladas à pista e precisarão ser removidas para as intervenções de duplicação. Neste cenário, o corte orçamentário de cerca de R$ 15 bilhões previsto pelo governo federal gera preocupação pela possível influência no dinheiro reservado para a BR-381.





No fim de julho, o Movimento Pró-Vidas BR-381, preparou uma carta para a bancada mineira de deputados federais e senadores. O texto pede que os parlamentares atuem para evitar que os cortes previstos não atinjam as verbas para a Rodovia da Morte. O documento foi produzido pelos integrantes do grupo, que conta com prefeitos e vereadores das cidades cortadas pela rodovia, além de associações comerciais da região e lideranças sociais.





Questionado pela reportagem, o DNIT informa que o orçamento para o lote 8B foi atualizado e os técnicos do departamento trabalham na fase de conclusão dos requisitos de projeto para posterior elaboração e publicação do edital de licitação.







Propostas para obras no lote 8A





RODOTEC ENGENHARIA LTDA - R$ 359.801.431,0560

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - R$ 393.742.699,3857

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 395.781.574,1616

GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA - R$ 399.739.389,9033

SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 399.739.389,9033

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - R$ 399.739.389,9033

A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -R$ 399.739.389,9033

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA -R$ 399.739.389,9033