Os últimos movimentos do PT nessas eleições municipais têm sido na direção de amarrar apoios para 2026. Seja em Maceió, seja no Rio de Janeiro, onde o partido de Lula abriu mão de concorrer para se aliar a parceiros no plano nacional, o olhar é rumo à disputa presidencial.

No Rio, a ideia é deixar Eduardo Paes no papel de devedor mais à frente. Na capital alagoana, o PT apoiará Rafael Brito (MDB), de forma a reforçar os laços com Renan Calheiros, apesar de Arthur Lira, o presidente da Câmara que tem sido leal ao governo.

O PT não acredita que terá o apoio de Arthur Lira em 2026. Afinal, o presidente da Câmara tem mais laços com o PL do que com o PT. E o presidente do PP, Ciro Nogueira, partido de Lira, tem sido oposição ao governo, embora mantenha uma boa relação amistosa com muitos petistas.



Um apelo a Maduro

O fato de Colômbia, México e Brasil lançarem uma nota conjunta vai muito além da simples cobrança pelas atas eleitorais. O que mais preocupa os três países com governos de esquerda é a escalada da violência nesse período pós-eleitoral. Não vai dar para aplaudir uma eleição com tantas mortes, nem abrir mão da defesa da democracia.



Tudo é importante

Enquanto a área econômica do governo trabalha os cortes, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anuncia mais obras do PAC, desta vez, no Rio Grande do Sul, estado que passou pela tragédia das enchentes. O valor é quase igual aos R$ 8 bilhões previstos em cortes do Programa de Aceleração do Crescimento.

Nada estrutural

O comandante do Instituto Fiscal Independente, Marcus Pestana, considera que num orçamento de R$ 2,3 trilhões, um corte de R$ 15 bilhões, como prometeu o governo é acessório. Afinal, em pleno ano eleitoral, o governo terá dificuldades em promover cortes na folha de salários, nos benefícios previdenciários ou tributários.



Sem chance

As dificuldades do governo em negociar a desoneração da folha indicam que não será fácil promover cortes em outros setores, seja salários ou benefícios. Este ano, avisam alguns, é a reforma tributária e acabou.



Nem vem...

Os deputados não querem saber de cortes nas emendas, de liberação obrigatória, conforme a determinação constitucional. Ainda mais em se tratando de ano eleitoral. Ou seja, o governo que se resolva.



... Que não tem

O governo, porém, não pretende arcar com os problemas sozinho. A ideia central é culpar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a herança que recebeu de Jair Bolsonaro. Aliás, essa narrativa já está em curso, usada no pronunciamento de Lula no último domingo.



Enquanto isso, nas Alagoas...

Com a chegada do PT à campanha de Rafael Brito em Maceió, o MDB de Renan Calheiros pretende reproduzir a polarização nacional num estado onde Lula foi vencedor em 2022. Só tem um probleminha: Em Maceió, quem venceu foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, partido do prefeito JHC, candidato à reeleição.