O vice-prefeito de Bicas, Tiago Henrique Queiroz de Souza, conhecido como Tiago Enfermeiro, teve o mandato cassado pela Câmara Municipal de Bicas. Na noite dessa quinta-feira (4/7) foram feitas duas votações, em duas comissões, que investigavam o agora ex-vice-prefeito.

As apurações apontam um suposto envolvimento do político com práticas ilegais que teriam prejudicado o atendimento do Hospital São José de Bicas. A suspeita é que o ex-vice-prefeito tenha recebido indenização de mais de R$ 100 mil do hospital. Além disso, Tiago Enfermeiro foi acusado de abandonar a cidade desde meados de agosto do ano passado sem avisar o Legislativo, infringindo a lei.





Histórico de problemas com o hospital





O vice-prefeito, que também trabalhava como enfermeiro do Hospital São José de Bicas, foi acusado de cometer crimes como perseguição política contra duas funcionárias, que precisaram recorrer à Justiça Trabalhista para serem indenizadas. Além disso, há denúncias de recebimento, via PIX, de dinheiro destinado aos plantões médicos e de subtração de cartões de crédito, entre outras acusações.





A reportagem tentou contato com a defesa de Tiago, mas não conseguiu até o fechamento desta matéria.