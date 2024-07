A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) chamou a também parlamentar Benedita da Silva (PT-RJ) de "Chica da Silva" durante uma transmissão ao vivo realizada na terça-feira (2/7). “Eu não vou ter poder de fala, né? Eu não vou falar porque provavelmente... não sei porque que eu não vou falar. Parece que já foi montada pela secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva”, disse Zambelli ao reclamar de não poder falar na Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorreu em Maceió (AL).

A fala da deputada do PL foi criticada pelo Partido dos Trabalhadores e por deputados da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontaram a existência de cunho racista na declaração. "Ao fazer esta comparação com a personagem histórica, uma mulher negra escravizada e alforriada, Zambelli se utiliza do racismo para tentar constranger e humilhar a deputada Benedita. A trajetória de Benedita da Silva, a nossa Bené, é orgulho para as mulheres, para o povo negro e os trabalhadores de nosso país", disse a legenda.

O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também ressaltaram a trajetória de Benedita e prestaram apoio à deputada. "A deputada Benedita da Silva é uma das maiores referências da política nacional. Uma inspiração para homens e mulheres que lutam por um país democrático, desenvolvido e sem racismo", disse Silvio.

"Sua trajetória ímpar na defesa dos direitos das mulheres, da igualdade racial e da justiça social precisa ser respeitada. É absolutamente inaceitável que você esteja passando por mais um episódio de racismo e de violência política. Reforço a necessidade do Brasil dar um basta nessas violências que buscam atingir, a todo momento, mulheres negras em espaços de poder e decisão", destacou a ministra Cida.

Na justiça

Nas redes sociais, Benedita da Silva comentou sobre a fala de Zambelli e disse que as medidas já estão sendo tomadas. Ao jornal O Globo, a parlamentar detalhou que vai notificar judicialmente a deputada do PL. "Obrigada a todo mundo que prestou solidariedade e mandou lindas mensagens. Estou nessa vida política há mais tempo do que essa deputada tem de vida. E cheguei até aqui com respeito, trabalho e muita luta", afirmou Benedita.



O presidente Lula e a primeira-dama Janja também homenagearam a deputada Benedita. "Minha amiga e companheira de muitas décadas. Exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro", ressaltou o chefe do Executivo.

Minha amiga e companheira de muitas décadas, @dasilvabenedita. Exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro.



"Seu tamanho e relevância são gigantes e estão marcados na história da democracia brasileira. A pequenês e o discurso racista da extrema direita nunca apagará isso.Neste Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, deixo aqui meu repúdio ao racismo e ao preconceito, e externo toda minha solidariedade e o meu afeto à minha madrinha", escreveu Janja.

O que diz Carla Zambelli?

Em nota enviada ao Correio, a assessoria de Carla Zambelli disse que a deputada equivocou-se e confundiu o nome da deputada Benedita da Silva. "Imediatamente quando percebeu o ocorrido, Zambelli apagou a publicação de suas redes e se desculpou com a deputada Benedita. A conversa foi amigável e houve compreensão da situação", diz.



"Zambelli lamenta o referido lapso, mas torna público que não houve qualquer intenção de ofensa à sua colega de Parlamento. Mais uma vez, Carla Zambelli pede desculpas à deputada Benedita da Silva. Por fim, fica o lamento pela parcialidade com que veículos de comunicação tem abordado a situação, pois Zambelli sempre repudiou veementemente atos racistas, como o recente ataque sofrido por seu colega de bancada, Helio Lopes, e que foi ignorado de modo solene por inúmeros canais", acrescenta a nota.