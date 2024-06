O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) foi alvo da Justiça de Santa Catarina com um decreto de prisão nessa sexta-feira (28/6). A ação ocorreu por dívidas relacionadas a pensão alimentícia. A informação foi confirmada pelo advogado do deputado Fábio Daüm ao portal g1.

Pelas redes sociais, Zé Trovão se defendeu ao apontar que o erro do não pagamento dos valores em questão ocorreu pela Câmara dos Deputados, já que o pagamento dos alimentos é feita diretamente em folha.

A reportagem tenta contato com Daüm. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

"Não existe dívida alguma deste parlamentar. Se o juiz determinou aumento, comunica a Câmara dos Deputados (que deve efetuar o pagamento)", começou o parlamentar em um vídeo publicado no Instagram.

Ainda no vídeo, o deputado mostra um desconto no contracheque de R$ 5.625 e diz ser para o pagamento dos alimentos do filho. "Quem cometeu erros até aqui foi o judiciário ou a Câmara dos deputados, porque se sai descontado da folha, quem determina é o juiz, e ele determina para quem?", questiona Zé Trovão.

A reportagem também tentou contato com a assessoria da Câmara dos Deputados para abrir espaço de manifestação sobre o caso. O texto será atualizado caso ocorra manifestação.



Ainda segundo a defesa do parlamentar ao portal g1, o pagamento de R$ 5,2 mil foi feito por Zé Trovão ainda na noite desta sexta-feira (28/6), quando o parlamentar ficou sabendo do decreto.