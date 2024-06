Foi oficializado o apoio da federação formada pelos partidos Psol e Rede à reeleição da prefeita Margarida Salomão (PT) em Juiz de Fora. As conversas entre essas siglas e a federação Brasil da Esperança - formada por PT, PCdoB e PV - vinham se desenvolvendo nas últimas semanas, com a aliança sendo confirmada agora, às vésperas da visita de Lula ao município.

Participaram do encontro membros de ambas as siglas, a presidente do Psol, Lorene Figueiredo, bem como Rhee Charles Santos, representando a Rede. Pela Frente Brasil da Esperança, estiveram presentes Fernando Eliotério, do PCdoB (que preside a federação atualmente), a presidente do PT, Fabiana Rabello, bem como a prefeita, Margarida Salomão.

Para a presidente do Psol, essa aliança tem um caráter especialmente importante por buscar garantir, no Executivo e no Legislativo, força e apoio para “a ampliação de políticas públicas que permitam tornar Juiz de Fora uma cidade cara vez mais para seu povo”, afirma Lorene. Já Rhee Charles lembrou da confiança dos partidos em Margarida, entendendo a nova candidatura não apenas como a de melhores projetos, mas especialmente “como a prefeita que mais entregou resultados na história da cidade”.





Ao encerrar o encontro, a prefeita Margarida Salomão agradeceu a confiança depositada pela federação formada por Psol e Rede, afirmando ser esse gesto muito importante para consolidar avanços e ampliar a realização de direitos da população. “Isso é, sem sombra de dúvida, uma garantia de que a cidade vai poder lutar para que se aprofunde aquilo tudo que já conquistamos. Quero ainda enfatizar que essa unidade reflete uma decisão nacional de ambas as federações, com toda força de uma unidade municipal, contudo é mais, porque reflete nossa aliança de amplitude nacional”, concluiu Margarida.





A decisão aconteceu três dias antes da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à cidade. Em busca de mostrar apoio a colega petista, o presidente vai inaugurar o viaduto Roza Cabinda. A agenda está prevista para acontecer às 15h nesta sexta-feira (28/6).





A viagem do chefe do Executivo nacional à cidade já estava programada há meses, mas precisou ser remarcada ao menos duas vezes.





Juiz de Fora, apesar de ser comandada por uma petista, também foi palco da tentativa de assassinato contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018. O rival de Lula, inclusive, tem um grande polo bolsonarista no local, mas até o momento, na disputa eleitoral, a direita parece dividida entre duas pré-candidaturas: a da deputada delegada Ione Barbosa (PL-MG) e de Charles Evangelista (Progressistas-MG).