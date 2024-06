O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (21/6) que o projeto de lei que equipara o aborto depois da 22ª semana ao crime de homicídio é "uma insanidade" e uma "ideia impensável para pessoa de juízo perfeito". A declaração ocorreu durante entrevista à rádio Mirante News, de São Luís do Maranhão.

"Essa loucura do cara que falou do aborto é uma coisa de uma insanidade tão grande. Para o cidadão criar a ideia de que a vítima do aborto tem que pegar uma pena maior que o cara que praticou o abuso é uma coisa impensável pra uma pessoa de juízo perfeito. Temos que enfrentar esse debate, tenho dito para a bancada que defende o governo lá (no Congresso) que a gente não pode ficar receoso. Temos que ter coragem de debater, discutir e divergir", apontou.