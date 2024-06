Minas Gerais está dividida quanto ao projeto de lei que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas a crimes de homicídio. Enquanto a maioria dos parlamentares da direita - ligados ao bolsonarismo - já decidiu apoiar o texto, a bancada petista se posicionou contra a matéria.

O Estado de Minas procurou os 53 deputados estaduais e confirmou esses posicionamentos. Dos parlamentares, 18 se declararam a favor do projeto. Em contrapartida, 12 responderam ser contra o texto, cuja urgência foi aprovada na quarta-feira (12/6), o que pode levar a matéria diretamente ao plenário, sem passar antes pelas comissões. Um deputado ainda não se decidiu sobre a matéria.

Atualmente, o aborto é considerado crime. Está previsto no artigo 124 do Código Penal, com pena de 1 a 3 anos. As mulheres respondem por crime, mas, na prática, não vão presas. A legislação atual prevê, além disso, três situações em que o aborto é permitido: se o feto for anencéfalo, se a gravidez for fruto de estupro ou se não houver outro meio de salvar a vida da gestante.

A proposta que avançou na Câmara dos Deputados modifica o Código Penal, equiparando o aborto de gestações acima de 22 semanas a crime de homicídio simples e alterando situações atualmente permitidas. Aborto em caso de gravidez fruto de estupro passa a ser considerado crime de homicídio se realizado com mais de 22 semanas de gestação. Hoje, pela lei, a prática não é criminalizada em nenhum momento.





Co-autor do texto, o mineiro Dr. Frederico (PRD-MG) defendeu o projeto, mas alertou que o assunto se tornou alvo de desinformação. “É óbvio que estupro é um crime cruel, grave e hediondo. As vítimas precisam receber todo apoio, carinho e suporte. Mas o aborto também é um crime”, ponderou. “Em nosso projeto, o entendimento jurídico atual continua até a 21ª semana de gestação. No entanto, a partir da 22ª semana, com 5 meses de gestação ou mais, a assistolia fetal vira crime, pois trata-se de um assassinato brutal e torturante de uma criança já formada, com toda possibilidade de viver fora do ventre da mãe”.

Dr. Frederico é co-autor do texto

Os deputados Zé Vitor (PL-MG), Greyce Elias (Avante-MG), Eros Biondini (PL-MG) e Ana Paula Junqueira Leão (PL-MG) afirmaram serem “pró-vida”. Em conversa com a reportagem, Zé Vitor afirmou acreditar “no valor da vida”, Greyce chamou o texto de “passo gigante”, Eros chamou o aborto de “crime que acontece dentro da barriga da mãe” e Ana Paula afirmou ser a favor da matéria, mas disse que ela precisa ser aprimorada em comissões.

Em Minas, a bancada do PL foi orientada a votar a favor do mérito do texto, que ainda não tem data para chegar ao Plenário. Maurício do Vôlei (PL-MG) ponderou este fato e afirmou que “ninguém tem o direito de tirar a vida de outro ser humano”. “A vida é sagrada desde a concepção e deve ser protegida”, afirmou. O deputado ainda culpou o governo petista pela discussão da legalização. “São investidas constantes e preocupantes”, concluiu.

Do outro lado, a bancada petista repudia a questão. O líder de governo Rogério Correia (PT-MG) afirmou que bolsonaristas estão tentando “criminalizar a vítima”. Dandara (PT) repudiou a aprovação da urgência, afirmando que “invalida o debate público e o confronto de ideias”. “Democracia é sobre participação da sociedade. Em 2022, cerca de 61,4% das vítimas de estupro no Brasil tinham no máximo 13 anos de idade; anualmente, cerca de 20 mil meninas menores de 14 anos tornam-se mães no país. É preciso assegurar o direito à infância. Quem precisa ser punido são os pedófilos e estupradores”, concluiu.

Célia Xakriabá (PSOL) chamou o texto de “absurdo”. “É inadmissível que uma pauta de costumes sob medida para a extrema-direita capitalizar votos nas próximas eleições, que coloca em risco a saúde, a vida e a liberdade de meninas e mulheres estupradas, seja votada. Criança não é mãe e estuprador não é pai!”. Já o Dr. Mário Heringer (PDT) afirmou que o PL é “uma inversão de valores, completamente diferenciada e dirigida por interesses pseudo-religiosos". “Então, é por isso que a gente tem que ir contra. Não dá para ser a favor de uma coisa dessas".

Lafayette Andrada (Republicanos-MG) foi o único deputado mineiro que respondeu que ainda não tomou sua decisão. Segundo ele, o projeto tem atenuantes que devem ser discutidos antes da votação.

Cenário

Nessa terça-feira, em votação relâmpago, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 1904/2024. Dessa forma, a proposta pode ser votada diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões temáticas da Casa Legislativa. A votação foi simbólica, portanto, não houve pronunciamento dos partidos. De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a decisão foi acertada com todos os líderes partidários.

Os deputados ainda terão de analisar o mérito do texto. A previsão é que isso aconteça na próxima semana, já que o presidente Lula (PT) vem negociando com Lira para que a matéria seja adiada no Plenário.

A proposta em análise na Câmara dos Deputados é também uma reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu todos os processos judiciais e procedimentos administrativos e disciplinares provocados por resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM). A proposta foi apresentada no dia da decisão do magistrado. A resolução proibia a assistolia fetal, procedimento que consiste na injeção de produtos químicos no feto para evitar que ele seja retirado do útero com sinais vitais.



Confira

A FAVOR

NIKOLAS FERREIRA (PL)

ZE VITOR (PL)

GREYCE ELIAS (AVANTE)

BRUNO FARIAS (AVANTE)

STEFANO AGUIAR (PSD)

DOMINGOS SÁVIO (PL)

DR. FREDERICO (PRD)

MAURICIO DO VOLEI (PL)

ANA PAULA JUNQUEIRA LEÃO (PROGRESSISTAS)

EROS BIONDINI (PL)

NELY AQUINO (PODEMOS)

SAMUEL VIANA (PL)

JUNIO AMARAL (PL)

DELEGADA IONE (AVANTE)

ROSANGELA REIS (PL)

MARCELO ALVARO ANTÔNIO (PL)

LICON PORTELA (PL)

EMIDINHO MADEIRA (PL)







CONTRA

REGINALDO LOPES (PT)

ROGÉRIO CORREIA (PT)

ODAIR CUNHA (PT)

CÉLIA XAKRIABA (PSOL)

DANDARA (PT)

PADRE JOÃO (PT)

MIGUEL ANGELO (PT)

LEONARDO MONTEIRO (PT)

ANA PIMENTEL (PT)

DR.MARIO HERINGER (PDT)

PAULO GUEDES (PT)

LUIZ FERNANDO (PT)







NÃO RESPONDERAM

ANDRÉ JANONES (AVANTE)

DIEGO ANDRADE (PSD)

FRED COSTA (PRD)

MISAEL VARELLA (PSD)

RAFAEL SIMÕES (UNIÃO BRASIL)

PINHEIRINHO (PROGRESSISTAS)

WELLINGTON PRADO (PROS)

GILBERTO ABRAMO (REPUBLICANOS)

HERCILIO DINIZ (MDB)

RODRIGO DE CASTRO (UNIÃO BRASIL)

LUIS TIBÉ (AVANTE)

PAULO ABI-ACKEL (PSDB)

EUCLYDES PETTERSEN (REPUBLICANOS)

DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS)

ZE SILVA (SOLIDARIEDADE)

AECIO NEVES (PSDB)

DELEGADO MARCELO FREITAS (UNIÃO BRASIL)

IGOR TIMO (PODEMOS)

DUDA SALBERT (PDT)

PEDRO AIHARA (PRD)







NÃO SABEM

LAFAYETTE ANDRADA (REPUBLICANOS)







* NEWTON CARDOSO JR (MDB) e PATRUS ANANIAS (PT) ESTÃO DE LICENÇA. OS SUPLENTES NÃO FORAM ENCONTRADOS PELA REPORTAGEM.