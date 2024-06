O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) se reuniu nesta quinta-feira (6/6) com o pré-candidato à prefeitura da capital e deputado federal Rogério Correia (PT). O petista vêm tentando angariar o apoio de Kalil nas eleições, chegando a oferecer a possibilidade dele indicar o candidato a vice na chapa.

"Falamos de Belo Horizonte, política, e é uma honra ter tantos ensinamentos do ex-prefeito Kalil e também do ex-prefeito Patrus Ananias. (...) Qualquer um que queira e almeja ser prefeito de Belo Horizonte precisa conversar com esses dois ex-prefeitos", disse Correia em suas redes sociais citando o também deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) que esteve à frente do Executivo da capital de 1993 a 1997.

Rogério Correia, que assim como Kalil é atleticano, afirmou que a temática futebolística foi o único tema não tratado entre os políticos alvinegros no encontro de hoje. Também estiverem presentes o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva (PT); a ex-deputada federal Jô Moraes (PCdoB); o presidente do PT na capital mineira, Guima Jardim; e Camila Moreno, da direção executiva nacional da sigla.

Na quarta-feira (5/6), Kalil almoçou com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo. Na oportunidade, ele reforçou que a sua posição nas eleições municipais é independente do partido. O PSD tem como candidato a reeleição o atual prefeito Fuad Noman (PSD), que foi vice de Kalil na chapa eleita em 2020.

O ex-prefeito Kalil saiu da prefeitura em 2022 quando decidiu concorrer ao governo de Minas Gerais, sendo derrotado pelo governador Romeu Zema (Novo).

Nesta semana, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira (PSD-MG) afirmou que Kalil irá apoiar Fuad por uma questão de fidelidade e respeito partidário.

O ex-prefeito não se manifestou sobre o encontro até a publicação desta matéria.