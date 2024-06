Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), agradeceu aos prefeitos do estado pela parceria ao longo dos últimos anos. A declaração ocorreu durante a abertura do 39º Congresso Mineiro de Municípios, em Belo Horizonte.

"Esses prefeitos enfrentaram mais problemas do que quaisquer outros - não repasse pelo governo, pandemia - e isso merece ser reconhecido. Foi um prazer conviver com vocês neste ciclo de oito anos, ao longo dos últimos seis", disse Zema.

"Bom diálogo"

Antes, o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro (sem partido), disse que a entidade tem um bom diálogo com Zema.

"Temos uma harmonia com o governo do estado, até porque o Zema entrou no meio do furacão. Tínhamos dívidas e ele honrou todas", afirmou.

39° Congresso Mineiro

O evento é organizado anualmente pela AMM e a expectativa da entidade é de que 500 prefeitos e mais 8 mil pessoas participem em cada um dos dois dias - terça e quarta.