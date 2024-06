Decreto do presidente Lula fez alterações na cesta básica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou a vitória de Cláudia Sheinbaum, primeira mulher eleita presidente do México, nesta segunda-feira (3/6). Em suas redes sociais, o mandatário brasileiro classificou a conquista da presidente eleita como uma “vitória da democracia” e destacou que pretende viajar ao país em 2024 para fortalecer as “relações comerciais”.

Sheinbaum foi anunciada como a nova presidente pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE), ainda na noite de domingo (2/6), com 58% dos votos. “Estou muito feliz com a vitória da Claudia Sheinbaum por ser uma mulher progressista à frente da presidência do México, uma vitória da democracia, e também pelo meu grande companheiro Andrés Manuel Lopéz Obrador que fez um governo extraordinário”, disse Lula.

Aos 61 anos, Claudia Sheinbaum transita entre a esquerda e centro-esquerda assim como o atual presidente Lopéz Obrador, padrinho político da candidata eleita e correligionário no partido Morena. Em 2018 ela chegou a ser eleita prefeita da Cidade do México, também sendo a primeira mulher a ocupar o cargo máximo da capital.

A proximidade com o atual presidente rendeu críticas de opositores que questionam a autonomia do novo governo. “Muitos dizem que eu não tenho personalidade e que o presidente me diz tudo o que eu tenho que fazer. Mas eu sou muito segura de mim mesma”, respondeu.

A posse da nova presidente está marcada para o dia 1º de outubro, com Sheinbaum assumindo o cargo até 2030. Ela venceu a candidata da oposição Xóchitl Galvéz que recebeu 28% dos votos.