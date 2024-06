Governistas usaram as redes sociais nesta segunda-feira (3/6) para comemorar a vitória da candidata de esquerda Claudia Sheinbaum à Presidência do México. Eleita nesse domingo, ela será a primeira mulher a governar o país. Uma das autoridades a comemorar a vitória foi a primeira-dama Janja Lula da Silva.

Em suas redes sociais, Janja destacou o currículo de Claudia e seu comprometimento com o combate à pobreza e violência, além do pauta ambiental. Janja também desejou sucesso à nova presidente.

"Começando a semana com uma ótima notícia! O México elegeu nesse domingo sua primeira PresidentA (sic). Apesar dos desafios e da violência nesse ciclo eleitoral, Claudia conquistou uma vitória significativa e seguirá, com a confiança do povo mexicano, trabalhando no combate a pobreza e a violência em seu país. Sua experiência na área ambiental pode ser impulsionadora da transformação de seu país para o enfrentamento da crise climática", escreveu.



Começando a semana com uma ótima notícia! O México elegeu nesse domingo sua primeira PresidentA.



Claudia Sheinbaum é cientista (Dra em Engenharia Ambiental) e política, e tem mais de 20 anos de trabalho na aplicação de seus conhecimentos na construção e implantação de políticas… pic.twitter.com/mSFnLNL6e0 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) June 3, 2024

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que a eleição de Claudia Sheinbaum era "emocionante". "Mais uma de nós fazendo história por uma política que tenha a cara da sociedade", afirmou.

Bom dia! Emocionante começar a semana com a notícia de que México elegeu a primeira mulher presidenta da história do país! @claudiashein é professora e cientista, foi secretária de meio ambiente e governadora da Cidade do México, e fala com orgulho sobre como o esporte, a arte e… pic.twitter.com/bmsrAdjF3a — Anielle Franco (@aniellefranco) June 3, 2024

Já a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), compartilhou um vídeo ao lado do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) parabenizando a população do México. Gleisi e Lindbergh foram ao México acompanhar eleição presidencial.

"Parabéns ao povo mexicano pela expressiva vitória de Claudia Sheinbaum, primeira mulher presidenta do México! Parabéns presidente Lopes Obrador, parabéns ao campo democrático e progressista e, sobretudo parabéns às mulheres por essa conquista!", escreveu.