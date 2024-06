A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) estão na Cidade do México para acompanhar as eleições presidenciais que ocorrerão neste domingo (2/6).

Leia: O xadrez mineiro na mesa de Lula

Namorados, eles foram recebidos nesse sábado (1/6) por Mário Delgado, presidente do partido Morena, ao qual pertence a candidata Claudia Sheinbaum (centro-esquerda), que provavelmente se tornará a primeira mulher eleita presidente do México.

"Seguimos na luta pela integração latino-americana!", escreveu Lindbergh em seu perfil no Instagram.

Segundo uma pesquisa realizada entre 21 e 24 de maio pela empresa mexicana Mitofsky, Claudia Sheinbaum lidera com 56,9% das intenções de voto válidas, excluindo os indecisos. Xóchitl Gálvez (centro) aparece com 31,2% e Jorge Álvarez Máynez (centro-esquerda) com 11,9%.

Quem é Cláudia, a favorita no México?



Apadrinhada pelo atual presidente Andrés Manuel López Obrador, a política Claudia Sheinbaum, de 61 anos, deverá se tornar a primeira mulher presidente do México. Ela está bem à frente nas pesquisas eleitorais de Xóchitl Gálvez, senadora e empresária de raízes indígenas, segunda colocada.

Antes de entrar na política, a candidata favorita construiu uma carreira acadêmica: formou-se em física pela Unam (uma das universidades mais prestigiadas do México), e fez pós-graduação em engenharia ambiental. Ela também fez pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Berkley, nos Estados Unidos e participou do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU (IPCC) que ganhou um Prêmio Nobel da Paz em 2007.

Sheinbaum iniciou sua carreira política como secretária de Meio Ambiente da Cidade do México, durante a gestão do prefeito Andrés Manuel López Obrador, que mais tarde se tornaria presidente e fundador do partido Morena.Ela continuou acompanhando López Obrador no Morena e, após administrar um distrito da Cidade do México, foi eleita prefeita.