A Executiva Nacional do PT abriu mão de uma pré-candidatura em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (27/5). A decisão do partido é apoiar o ex-prefeito e deputado federal do PSB Luciano Ducci.

Além de desagradar parte da militância, a decisão atrapalha os planos do líder do partido na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, que se apresentava até então como pré-candidato.

Prefeito de Curitiba entre 2010 e 2013, Luciano Ducci enfrenta resistência entre alas petistas por posicionamentos passados. Em 2016, ele votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No ano seguinte, não compareceu à sessão em que os deputados votaram um pedido de investigação contra Michel Temer (MDB).

Em BH

Já em Belo Horizonte, o partido ainda avalia os próximos passos em relação à pré-candidatura do deputado estadual Rogério Correia (PT). Na semana passada, ele participou de uma reunião com a também pré-candidata Duda Salabert (PDT). Além do deputado, estavam presentes a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffman, e o presidente do PDT, Carlos Lupi.

O encontro marca uma tentativa para que o campo de esquerda esteja unido na disputa às eleições em Belo Horizonte, já que o bolsonarismo terá um único candidato na capital: o deputado estadual Bruno Engler. Pesquisas internas podem mostrar quem será o cabeça de chapa da esquerda. Até o momento, este nome seria de Rogério Correia.

Também na semana passada, a Federação PSOL/Rede anunciou que a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) será sua pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. A decisão foi tomada pelos membros do diretório municipal e excluiu a também deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) da disputa. Agora, o campo da esquerda conta com três pré-candidaturas. Duda, Rogério e Bella.

O Estado de Minas entrou em contato com Rogério Correia que afirmou que sua candidatura é a prioridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).