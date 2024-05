O Exército confirmou o afastamento de militares que foram responsáveis pela divulgação de informações falsas sobre um dique que poderia ter sido rompido em Canoas, no Rio Grande do Sul. A cidade é uma das mais atingidas pelas chuvas que assolaram o estado e deixaram grande destruição.

Na noite de domingo (26/5), moradores de Canoas foram orientados a deixar suas casas por causa do risco de inundações na região, em função do suposto rompimento do dique. Apesar do alerta, a informação foi repassada de forma equivocada, pois o dique não havia rompido.

A Prefeitura de Canoas desmentiu a informação sobre o rompimento, e o Exército divulgou uma nota reconhecendo o erro.

“Militares que atuavam no Bairro Mathias Velho souberam, sem confirmação, que um dique havia se rompido e imediatamente passaram a comunicar erradamente aos moradores da necessidade de evacuação das áreas consideradas em risco. O Exército Brasileiro esclarece que tal situação decorreu de um grave erro de procedimento”, diz o comunicado.

Segundo o Exército, os militares agora afastados integravam a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada/Grande Unidade, subordinada à 5ª Divisão de Exército, e faziam parte da Operação Taquari 2, em apoio às ações de ajuda humanitária na cidade de Canoas