Minas Gerais está marcada em destaque no mapa do Ministério dos Transportes na próxima semana. O ministro Renan Filho (MDB-AL) tem agenda no estado na segunda (8/4) e terça-feira (9/4), quando anunciará obras em Monte Alegre, Ipatinga, Timóteo e São João del Rei.

Já na quinta-feira (11/4), o compromisso é na Bolsa de Valores de São Paulo, mas o tema também concerne às rodovias mineiras, já que na data está previsto o leilão de concessão da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

A comitiva do governo federal contará com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG). Também compõe o grupo que parte de Brasília o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Devem participar dos eventos o governador Romeu Zema (Novo) e parlamentares mineiros.

A primeira parada da comitiva, na segunda-feira (8/4) é para a inauguração do Trevão de Monte Alegre de Minas, localizado no entroncamento da BR-365/MG e BR-153/MG, no km 649. De lá, ele parte para o Vale do Aço, onde visita obras de manutenção na BR-381, em Timóteo. Na sequência, eles seguem para Ipatinga, onde será assinada uma ordem de serviço de manutenção da BR-116/MG entre Teófilo Otoni e Governador Valadares.

Na terça-feira (9/4) pela manhã, Renan Filho estará em São João Del Rei, onde será assinada a ordem de serviço de manutenção da BR-265 até Lavras. À tarde, o ministro tem agenda marcada em Brasília.



Visita adiada

A visita de Renan e Silveira a Minas acontece após o adiamento da primeira data definida pelo governo federal. Na ocasião, os ministros percorreram trecho da BR-381.

O anúncio dos eventos do Ministério dos Transportes em Minas foi feito originalmente em 8 de fevereiro, durante a primeira passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo estado neste mandato. Na ocasião, em BH, o governo federal explicou detalhes da nova iniciativa do Executivo para a ‘Rodovia da Morte’.

Está previsto para acontecer, ainda este ano, um leilão de concessão da BR-381 no trecho entre BH e Governador Valadares. Será a terceira tentativa em três anos consecutivos, sendo que as duas primeiras terminaram sem nenhuma empresa interessada em administrar a via. A atual aposta do governo para garantir o sucesso da privatização é assumir a responsabilidade pela duplicação da estrada entre a capital mineira e Caeté.

O trecho de cerca de 30 quilômetros é marcado por um gargalo representado pela chegada e saída da capital e é considerado o mais problemático para as tentativas de concessão.

Segundo apurado pelo Estado de Minas, possíveis empresas se afastaram dos leilões pelo risco geológico e jurídico associado às obras, já que o ponto é caracterizado por ter cerca de duas mil famílias vivendo às margens da pista.