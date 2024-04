A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), recebeu o prêmio Hugo Werneck de ambientalista do ano, na noite dessa terça-feira (2/4), em Belo Horizonte. A titular da pasta disse que o país vive um momento “pedagógico doloroso” em relação aos eventos climáticos extremos, mas destacou os avanços em relação à descarbonização da energia.

Marina afirma que seu ministério está aberto ao diálogo com todos os setores, mas é preciso atenção com o clima. Ela aponta para a necessidade de globalizar até as questões municipais, uma vez que a mudança climática já ocorreu e só pode ser revertida com ações globais.

“Os eventos extremos mostram os prejuízos econômicos e sociais, e para as vidas, em cada município. Essa ideia de pensar globalmente e agir localmente está certíssima, mas o que acontece nos municípios que têm seca, cheia, onde as pessoas perdem as vidas, as casas, as lavouras, está mostrando que os problemas ambientais de cada município precisam ser nacionalizados e globalizados”, disse.

A ministra ainda elogia a decisão da 28º Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 28), que prevê a redução gradual do uso de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural). Os 195 países da COP concordaram com a “transição energética”, propondo a ampliação do uso da energia renovável até 2030.

“Caminhar para o fim do uso dos combustíveis fósseis é a grande equação da humanidade. Ainda não temos condições de fazer essa substituição de uma hora para outra, mas está estabelecido acelerar as renováveis e tirar o pé do acelerador das fósseis. Os países ricos primeiro, depois renda alta, como o Brasil, renda média e baixa, e os países pobres com nossa ajuda”, frisou a ambientalista.

Prêmio Hugo Werneck

A cerimônia do Prêmio Hugo Werneck ocorreu no Centro de Convenções do Clube de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), com a presença de ambientalistas e autoridades, como a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) e a deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede).

A premiação é uma referência dos ambientalistas e reconhece os melhores projetos em prol do meio ambiente. O evento foi criado em 2010, e é uma homenagem ao ambientalista mineiro Hugo Werneck (1919-2008), um dos precursores da “consciência ecológica” na América Latina.