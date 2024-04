O ex-deputado estadual João Leite (PSDB), cotado para a Prefeitura de Belo Horizonte, recebeu o convite para ser vice na chapa de outro candidato: o bolsonarista Bruno Engler (PL).

As articulações estão sendo feitas internamente no PL, que até o momento também considera uma possível chapa com outra pré-candidata, a secretária de Planejamento e Gestão do governador Romeu Zema (Novo), Luisa Barreto.

A primeira conversa teria sido iniciada pelo candidato a vereador Victor Lucchesi (PL-MG) e depois endossada pelo próprio Bruno Engler. A possibilidade ainda é estudada por ambas as partes. Nos bastidores, para amigos próximos, Leite chegou a dizer que gostaria de participar da chapa. No entanto, o PSDB, partido ao qual pertence, poderia ter dificuldades em aceitar a parceria.

Isso porque Leite, apesar de ser considerado pré-candidato à Prefeitura de BH, deve concorrer como cabeça de chapa para a Câmara Municipal. Em outras palavras, ser vice de Engler atrapalharia o plano do PSDB de mostrar força na capital mineira.

Até o momento, Leite não confirmou se irá ou não conversar com os líderes do partido: o deputado federal Paulo Abi-Ackel e o deputado federal Aécio Neves.

No final do mês passado, ambos haviam lançado o nome de Leite como possível candidato à PBH em um evento do PSDB que ocorreu em Belo Horizonte.