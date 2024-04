O ex-ministro da economia Paulo Guedes foi hostilizado enquanto caminhava na orla da praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (2/4). As imagens foram compartilhadas pelo portal do jornalista Leo Dias.

Homem forte na área econômica do governo de Jair Bolsonaro (PL), Guedes caminhava quando foi provocado por uma mulher que o chamava de “desgraçado, ladrão, canalha, traidor da pátria e demônio”.

O economista reagiu gesticulando com as mãos e gritando com a mulher e as pessoas que a acompanhavam. “Rouba, rouba bastante. Filma aí ó”, gritou o ex-ministro.

Paulo Guedes foi o membro do primeiro escalão de Bolsonaro que teve mais estabilidade no cargo. Com a confiança do ex-presidente, o ministro foi um dos únicos que durou todo o mandato, de 2019 a 2022. No entanto, desde que deixou o governo federal o ex-ministro leva uma vida discreta.

Em agosto do ano passado, ele chegou a lançar um curso MBA digital em Macroeconomia e Portfolio Management, ao lado do influenciador Tiago Nigro. O curso ainda contou com outros docentes da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Instituto de Administração.