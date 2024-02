O deputado federal e ex-ministro Patrus Ananias (PT) deixou de participar da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (7/2), para viajar para Bocaiuva, no Norte de Minas Gerais, sua terra natal, para acompanhar o velório e o sepultamento de seu irmão, Galdino Patrus Ananias, de 70 anos.



A morte de Galdino, ocorrida nesta quarta-feira, foi divulgada pelo próprio Patrus Ananias (que foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nos primeiros dois mandatos do presidente Lula), por meio de suas redes sociais. No comunicado, também foi informado o deslocamento do parlamentar até Bocaiuva para acompanhar os funerais do irmão.



Galdino era comerciante aposentado e teve uma morte súbita, conforme o presidente do diretório do PT em Bocaiuva, Ricardo Andrade.

O velório foi realizado na casa da família, no Bairro Pernambuco. O sepultamento foi marcado para as 18 horas desta quarta-feira, no Cemitério Municipal Parque Santa Lúcia, na cidade norte-mineira. Ele deixa a mulher e dois filhos.

No comunicado na rede social de Patrus Ananias foi destacado que “Galdino era um irmão muito querido e muito próximo ao deputado e sua partida representa uma grande perda. Patrus Ananias é padrinho do primeiro filho de Galdino, que tem o mesmo nome do pai”.

O diretório nacional do Partido dos Trabalhadores divulgou nota de pesar, “lamentando profundamente” o falecimento do irmão do parlamentar mineiro. “O PT manifesta sua solidariedade ao deputado Patrus Ananias, familiares e amigos de Galdino neste momento de dor e de tristeza”, diz a nota.