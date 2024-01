O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou, na manhã desta terça-feira (30/1), um vídeo em que mostra como ficou a casa dele no Rio de Janeiro após a operação da Polícia Federal, na segunda-feira (29/1).

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo da corporação no âmbito do inquérito que investiga monitoramento ilegal de autoridades públicas e outros cidadãos por meio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

"Cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas. Aos poucos reorganizando tudo", escreveu o vereador na legenda do vídeo, publicado no Twitter (atual X).

Veja o vídeo:

Operação

A nova fase da operação da Polícia Federal que investiga o monitoramento ilegal de autoridades públicas e outros cidadãos no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deflagrada na segunda-feira (29/1), tem como objetivo identificar destinatários e beneficiários das informações obtidas pelo uso indevido da agência. Um dos alvos dessa nova etapa é o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a PF, a operação "busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas".

"Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei", diz a corporação em nota.

Um dos alvos da operação foi Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Mandados de busca e apreensão foram autorizados para a residência e o gabinete de Carlos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Ao todo, nove mandados de busca e apreensão são cumpridos: um em Angra dos Reis (RJ), cinco no Rio de Janeiro (RJ), um em Brasília (DF), um em Formosa (GO) e um em Salvador (BA).