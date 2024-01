Carlos Bolsonaro está na praia com o pai e aciona advogados

Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta segunda-feira (29/1) no X (antigo Twitter) que o ex-presidente e os filhos teriam saído de lancha para pescar às 5h da manhã, antes da operação da Polícia Federal (PF) que teve Carlos Bolsonaro como um dos alvos. A casa Angra dos Reis, onde a família está, também foi alvo de mandado de busca e apreensão.

O vereador do Rio é suspeito de ter recebido informações de Alexandre Ramagem (PL), que era diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro. Ramagem também foi alvo da operação na quinta-feira (25).

No X, Wajngarten afirmou ainda que, ao contrário do informado, a PF não encontrou nenhum computador na residência de Carlos Bolsonaro. Mais cedo, a Polícia Federal teria apreendido um notebook da Abin em um dos endereços ligados ao vereador.

Vamos arrumar a bagunça de fakenews:

1- O Presidente @jairbolsonaro saiu para pescar as 5:00 com filhos e amigos bem antes de qualquer notícia.

2- Não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador @CarlosBolsonaro



Nesta segunda foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sendo cinco deles em endereços no Rio de Janeiro. A informação sobre a apreensão do computador foi publicada pelo "g1" e confirmada pelo "Correio Braziliense" junto a fontes da operação. A suspeita é de que a estrutura da Abin tenha sido usada para a disseminação de informações falsas e ataques contra opositores do Executivo.