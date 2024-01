O deputado federal André Janones (Agir-MG) comentou sobre a operação da Polícia Federal (PF) que apreendeu um computador da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) em um endereço ligado ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No X - antigo Twitter - questionou o passeio da família bolsonarista por Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Alvo da Polícia Federal, o vereador está na cidade por ter participado de uma live com seu pai, na noite deste domingo.

"A família Bolsonaro sai de barco quando a Polícia Federal chega na casa em que eles estavam em Angra e depois retorna. A pergunta que fica é: o que eles foram descartar no mar?", escreveu.

Em seguida, Janones ainda ironizou Carlos. "Quem ri por último ri melhor: ainda hoje você estará na Papuda. Bandido."

Na manhã desta segunda-feira (29), a PF cumpre mandados de busca e apreensão na residência e no gabinete do vereador por suspeita de participação no esquema de espionagem ilegal que teria ocorrido na Abin durante o mandato de seu pai.

Na quinta-feira passada, o deputado federal e ex-diretor da agência, Alexandre Ramagem (PL), também teve seus endereços investigados no escopo desta operação.