O Governo de Minas Gerais divulgou, na manhã desta segunda-feira (29/1), o balanço orçamentário do estado em 2023. Conforme os números apresentados pela gestão estadual, as contas tiveram um superávit de R$ 229 milhões, número quase dez vezes menor que o superávit de 2022. Apesar disso, estava previsto inicialmente na Lei Orçamentária de 2023 um déficit de R$ 3,5 bilhões.

Os dados foram apresentados pela secretária de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Luísa Barreto, e pelo secretário de Fazenda (SEF), Gustavo Barbosa. À imprensa, Luísa Barreto disse que apesar do déficit ser menor em relação ao ano passado, o cenário é “satisfatório”. Ao divulgar o balanço, a equipe do governador Romeu Zema destacou os desafios relacionados à arrecadação de tributos, impostos pela legislação federal.

“Sobretudo, o que nós temos é uma queda de receita em virtude da redução de impostos sobre gasolina, sobre energia, sobre telecomunicações, mas nós estamos muito tranquilos. O Estado não é feito para ter lucro, então a gente conseguiu em 2022 um superávit de R$ 2 bilhões, mas um cenário de equilíbrio que é o que tivemos em 2023, ele é absolutamente satisfatório do ponto de vista de finanças públicas”, pontuou a secretária.

“O resultado fiscal é de R$ 299 milhões positivos, o que configura uma situação de equilíbrio em um ano em que nossa receita corrente líquida apresentou, quando comparamos com a inflação em relação a 2022, apresentou um cenário de queda. Isso demonstra que o governo conseguiu, mesmo em um cenário adverso, trabalhar com bastante gestão para garantir que a gente ampliasse os nossos investimentos em saúde, em educação, em estradas, e mesmo assim terminar o ano de equilíbrio”, pontuou.

Durante apresentação dos dados à imprensa, o secretário Gustavo Barbosa atribuiu a queda da receita às leis complementares 192/2022 e 194/2022 do governo federal, que fizeram com que os estados reduzissem as suas alíquotas dos três principais itens de arrecadação – combustíveis, energias e telecomunicações. “Os estados buscaram junto à União uma compensação, mas o Estado perdeu algo em torno de R$ 10,5 bilhões e a compensação prevista por vir é algo em torno de R$ 3,2 bilhões. É importante deixar claro que a arrecadação sofre muito em razão dessas leis complementares.