Assim como na última eleição presidencial, Minas Gerais deve ser o centro do embate dos grandes partidos nos pleitos municipais deste ano. Já no início do ano, as principais legendas nacionais traçam os projetos para conseguir o maior número de prefeituras possível. Ontem, o PSD filiou a prefeita de Lavras e chegou a 98 cidades no estado.

Presidente do diretório mineiro do partido, o deputado estadual Cássio Soares disse à coluna que o objetivo é chegar a duas centenas de municípios e ainda manter o comando da capital, hoje sob a batuta de Fuad Noman.

“Vamos trabalhar para eleger mais de 200 prefeitos, não só com novas filiações, mas com a montagem de novas comissões nos mais de 500 municípios onde o partido está presente. Kassab (Gilberto, presidente nacional da legenda) tem nos dado toda a liberdade de atuar no estado com o Rodrigo Pacheco e o Alexandre Silveira e temos também o foco de manter a capital”, disse.

O embate entre PT e PL também deve ser tônica das eleições municipais em Minas. Presidente do PT no estado, o deputado estadual Cristiano Silveira diz que um dos focos da legenda é manter as prefeituras de Juiz de Fora e Contagem, maiores cidades sob domínio do partido no estado, além de atuar na maior quantidade possível de cidades: “Nossa ideia é atuar nas mais de 700 cidades onde o PT está organizado, tendo um candidato próprio, ou tentando um vice ou apoiando uma candidatura progressista, fortalecendo esses atores para deter o bolsonarismo”.

O presidente do PL mineiro, deputado federal Domingos Sávio, afirmou à coluna que a atuação do partido também terá como objetivo frear a legenda antagonista ideológica: “Vamos estruturar e reforçar onde já estamos presentes no estado. O PL hoje é a principal oposição ao PT e à esquerda que comanda o Brasil e tenta implantar a ideologia socialista e comunista Queremos ter Bolsonaro bem atuante nas campanhas e temos consciência que Minas é decisivo para o futuro do Brasil, cada prefeitura que o PT ganhar é um sinal que estão se fortalecendo para 2026”.

Com 84 prefeitos eleitos em Minas, o PSDB foi, junto do MDB, o segundo partido com mais vitórias no Executivo no pleito de 2020. À coluna, o deputado federal Paulo Abi-Ackel, presidente tucano no estado, disse que o objetivo da legenda é se manter no topo na contagem de municípios: “Nosso foco é, na bandeirada final, estar na liderança ou em segundo, na ponta dos partidos que mais têm prefeituras”. (Bernardo Estillac)

Ouvidoria na folia

O governo de Minas Gerais, que apoia o carnaval de Belo Horizonte pela primeira vez neste ano, quer receber retorno dos foliões dos blocos da capital. Hoje a Ouvidoria-Geral do Estado estreia o projeto Ouvidoria Móvel no Tchanzinho da Zona Norte, no Bairro Santa Rosa, das 9h às 12h. Segundo o Executivo estadual, a ideia é esclarecer dúvidas dos cidadãos sobre como registrar denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e elogios. (BE)



Dívida é prioridade



O presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite (MDB), passou o dia na Casa ontem preparando, segundo ele, a volta dos trabalhos do Legislativo em 1º de fevereiro. Um dos principais assuntos da pauta será a dívida de Minas com a União. Os deputados têm até o fim de março para encontrar solução alternativa ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) proposto pelo governador Romeu Zema (Novo). O estado conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) estender até março o prazo para o estado aderir ao RRF. Caso uma solução não seja encontrada ou não haja prorrogação dessa data, Minas terá que retomar o pagamento das parcelas da dívida. (Alessandra Mello)



Governo federal ausente de Minas

A ausência de representantes do governo federal na cerimônia de retomada dos trabalhos no alto-forno 3 da Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta semana chamou a atenção. A solenidade contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), do prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, deputados estaduais e federais, vereadores da região e executivos, contrastando com a falta de representantes do governo federal. (Vinícius Prates)



Outros compromissos

À coluna, o governo federal informou que o presidente Lula (PT) foi convidado para a solenidade, mas não pôde comparecer em razão de outros compromissos. A ausência de Lula no evento é mais um episódio da falta de diálogo e interlocução com o estado. Minas Gerais é um dos poucos estados por onde Lula ainda não passou neste terceiro mandato. Uma data para a visita do presidente ao estado mineiro continua incerta. (Vinicius Prates)

PSD filia prefeita de Lavras



A prefeita de Lavras, Jussara Menicucci, se juntou ao Partido Social Democrático (PSD) ontem. O anúncio foi feito pelo presidente estadual da legenda, Cássio Soares, que celebrou a primeira filiação de um chefe de Executivo municipal em 2024 e destacou a experiência da prefeita. Menicucci, que integrava o PSB, está em seu quarto mandato na administração do município, sendo eleita em 1992, 2004, 2008 e 2020. (Bruno Nogueira)