Um grupo de bolsonaristas começou um movimento no último sábado (16/12) contra a marca de alimentos frigoríficos Perdigão. Isso porque, a cantora Ivete Sangalo, que já criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fez uma ação publicitária com a marca catarinense. Outras empresas que têm a artista como garota propaganda também já sofreram boicotes, como a marca de laticínios Piracanjuba.



O boicote teve início a partir de um vídeo divulgado nas redes sociais. Nas imagens, um homem se posiciona ao lado da publicidade, que conta com a imagem de Ivete Sangalo segurando um produto da marca e os dizeres “Chester Perdigão. O mais vendido no Natal do Brasil”, e se pronuncia contra a empresa.

Segurando um peru da marca Sadia, ele se manifesta contra a cantora e contra a marca e ainda sugere que as pessoas parem de comprar produtos da Perdigão e que comprem da Sadia. “Não compre nada que a Ivete esteja sendo patrocinada. A ‘Chester’ está patrocinando a Ivete Sangalo. Então, mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar e agora nós vamos mandar ela tomar também”, disse.



Embora o vídeo seja do último sábado (16/12), o assunto veio à tona nesta quinta-feira (21/12) e repercutiu nas redes sociais. No X, antigo Twitter, o nome da cantora se tornou o assunto mais comentado na manhã desta quinta. Apesar de muitas pessoas apoiarem a causa, muitos internautas foram contrários ao vídeo e debocharam do boicote, já que a Sadia faz parte do mesmo conglomerado da Perdigão desde 2011.

“O tal do Bolsominion é tão imbecil, mas tão imbecil que boicota uma empresa comprando produto da mesma empresa…”, comentou um perfil. “Já pode oficializar a palavra Bolsonarista como sinônimo de Idiota. Olhem o Hernando Peixoto pedindo boicote a produtos da ‘Chester’ que na verdade é o nome dado a um frango grande da Perdigão, empresa que pertence ao Grupo Sadia e ainda compara frango com peru”, disse outro.

Leia também: Bolsonaristas criticam chocolate KitKat depois de propor boicote ao Bis

Neste ano, apoiadores do ex-chefe do Executivo fizeram diversos boicotes a marcas, celebridades e filmes. O mais recente foi a tentativa de boicote ao ator Wagner Moura e seu novo filme, previsto para abril de 2024, realizado na última terça-feira (19/12). Bolsonaristas subiram uma tag no X que sugeria o boicote ao ator, que também já teceu críticas a Jair Bolsonaro (PL).



