Deputado Washington Quaquá (PT-) dá um tapa na cara do parlamentar Messias Donato (Republicanos-ES)

O deputado federal e vice-presidente do PT, Washington Quaquá (PT-RJ), desferiu um tapa no também deputado Messias Donato (Republicanos-ES) após ele puxar um braço do petista, que gravava um vídeo de parlamentares de oposição. A agressão ocorreu nesta quarta-feira (20/12) durante sessão que tratou da reforma tributária na Câmara.

Deputados bolsonaristas gritavam para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão". Quaquá se aproxima gravando e afirmando que iria denunciá-los na Comissão de Ética.

Donato grita "sai daqui" e chega a puxar Quaquá pelo braço, e o petista dá um tapa na cara do capixaba.

Outros deputados então separam os parlamentares, enquanto Quaquá segue gritando contra os bolsonaristas.