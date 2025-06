Poeta refugiado denuncia "cancelamento" de autores pró-Palestina na Europa

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Dezenas de leitores lotaram a calçada em frente à Livraria Jenipapo, na Savassi, para se aprofundar na obra do poeta sírio-palestino Ghayath Almadhoun, que visitou a capital mineira para o lançamento de seu mais recente livro, “Você deu em pagamento o meu país” — evento realizado em parceria entre a livraria e a Quixote.

Esta é a primeira antologia poética do autor publicada no Brasil, reunindo 31 textos nos quais o leitor é situado, sob o olhar de Almadhoun, na Palestina e na Síria — seu berço e o de sua família —, além da Suécia e da Alemanha, onde ele se refugiou e vive atualmente.

As descrições de cenários trágicos do Oriente Médio, nos quais o escritor denuncia ativamente as agruras da guerra sobre o povo palestino, se entrelaçam com as violências vividas na Europa, enquanto ele sonha em poder voltar à terra natal. Nascido em Damasco em 1979, Almadhoun se mudou para a Suécia em 2008 e hoje vive entre Estocolmo e Berlim.

“Você deu em pagamento o meu país”, além de um grito pelos direitos de um povo, é um brado pelo direito de se expressar, conforme revela o poeta ao denunciar o “cancelamento” que enfrenta na Alemanha e testemunha outros ativistas sofrerem, ao ver textos pró-Palestina não publicados em periódicos e por editoras.

“Depois do 7 de outubro de 2023, os alemães começaram a silenciar toda voz que falava sobre a Palestina, sejam palestinos ou não palestinos. Qualquer um que tenta pedir para parar a guerra, que há um genocídio acontecendo, eles cancelam. Parece que o cancelamento faz parte da cultura alemã, porque eles cancelaram os judeus há 80 anos e agora estão cancelando os palestinos”, relatou o poeta em entrevista ao Estado de Minas.

Esta perseguição, conforme relata Almadhoun, se expressa, inclusive, na relegação da identidade dos refugiados. “Se você diz qualquer coisa, te acusam de antissemita. Se você diz ‘sou palestino’, isso já é considerado antissemita. Para eles, você deveria dizer ‘sou apátrida’.”

Os ataques recentes no Oriente Médio, com o arrefecimento da tensão entre Israel, Estado ocupante da Cisjordânia, apoiado pelos Estados Unidos e parte do mundo ocidental, e o Irã, são, ainda, um ataque à esperança de um mundo com direitos iguais para todos, o que, na visão do poeta, deveria ser o norte da humanidade.

“Acho que Israel começou a agir não como um país agressivo, mas como um país não civilizado. Matar crianças de forma tão brutal, aos milhares, significa que você não é civilizado. Isso não é civilização para mim. Isso é um ato bárbaro”, afirma Almadhoun.

Você deu em pagamento o meu país



Autor: Ghayath Almadhoun

Prefácio: Ricardo Domeneck

Tradução: Alexandre Chareti

Design gráfico e diagramação: Marcello Kawase

Editora: Ars et Vita

168 páginas

Valor: R$ 58,00

