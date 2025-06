Fundação José Saramago lança manifesto de escritores contra guerra na Palestina

Após iniciativas semelhantes na França e na Inglaterra, a Fundação José Saramago, liderada por Pilar Del Río, viúva do escritor português, lançou um abaixo assinado em língua portuguesa pedindo paz na Palestina. Já assinaram o documento autores como Chico Buarque, Mia Couto, Valter Hugo Mãe, Milton Hatoum, Itamar Vieira Junior, Tatiana Salem Levy, Lília Moritz Schwarcz e José Eduardo Agualusa. Até o momento, 193 escritores participam do protesto.

Na França, o abaixo assinado de autores contra a guerra na Palestina — que já matou mais de 54 mil palestinos desde o dia 7 de outubro de 2023, quando 1.218 pessoas foram mortas pelo Hamas em Israel — teve as assinaturas dos vencedores do prêmio Nobel Annie Ernaux e Jean-Marie Gustave Le Clézio.

Na Inglaterra, a lista de escritores contra a matança no território palestino inclui Ian McEwan, Irvine Welsh e Zadie Smith.

Leia na íntegra o texto, que tem como título “Escritoras e escritores pela paz na Palestina”:

“Todos os dias somos confrontados com a violência perpetrada pelo governo de Israel contra a população palestiniana, no atropelo de todas as regras internacionais de respeito pelas populações civis e de ajuda humanitária, com milhares de vítimas até o momento, muitas, demasiadas, mulheres e crianças. As escritoras e os escritores de língua portuguesa abaixo-assinados apelam ao cessar-fogo imediato na Palestina, à entrada urgente de ajuda humanitária nos territórios ocupados, à libertação de todos os reféns e à resolução política desta ocupação no quadro da ONU”.