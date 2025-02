Marina Colasanti (1937-2025)

Sobre a autora

Marina Colasanti nasceu em 1937 na cidade de Asmara, capital da Eritreia. Residiu posteriormente em Trípoli, na Líbia, mudou-se para Itália e, em 1948, transferiu-se com a família para o Brasil e viveu no Rio de Janeiro até morrer na última terça-feira. Casada com o também escritor Affonso Romano de Sant'Anna, teve duas filhas: Fabiana e Alessandra Colasanti. Jornalista, publicitária, tradutora e ilustradora, lançou o primeiro dos mais de 50 livros em 1968.

Escreveu poesias, contos, ensaios e crônicas para adultos e crianças. Para a também escritora Ana Maria Machado, amiga de Marina, ela “foi uma pessoa de rara coragem existencial, difícil de encontrar”. “Todas as mulheres brasileiras devemos muito a ela, ao papel pioneiro e lúcido que desempenhou em nosso jornalismo, ao exemplo de vida que nos deu, à qualidade única das obras de arte que criou com seus textos e traços, para todas as idades”, destacou Ana Maria Machado.

Poemas selecionados



“Outras palavras”

Para dizer certas coisas

são precisas

palavras outras

novas palavras

nunca ditas antes

ou nunca

antes

postas lado a lado.

São precisas

palavras que inventaram

seu percurso

e cantam sobre a língua.

Para dizer certas coisas

são precisas palavras

que amanhecem.

*

“Vida bem medida”

Da camélia breve é a vida,

mas como dizer breve

de uma vida bem vivida?

Qual é

do tempo

a medida?

Se a flor hoje desabrocha

e amanhã já está caída

não foi breve essa passagem

mesmo não sendo comprida.

Foi o tempo da beleza,

do mais puro alumbramento

e alumbrar, na natureza,

acontece em um momento.



“Perigo quase amigo”

Há no forro do meu teto

um movimento secreto

não sei se de pata ou asa

mas de alguém que ali fez casa.

Esse inquilino abusado

não toma o menor cuidado

raspa, grunhe, pia e arrasta

até que tanta saliência

desgasta minha paciência

e grito e bato no alto

para ver se lhe dou um basta.

Quero expulsar esse intruso

jogar-lhe desinfetante,

e ao mesmo tempo não ouso

pois sinto que o visitante

foi se tornando no tempo

amigo oculto constante.





*

“Amigos meus”



Onde estão vocês

com quem sentei à mesa

e verti vinho?

Não pediram asilo

não fizeram as malas

selo nenhum foi posto em passaporte e

no entanto

não respondem se chamo.



O passado tampouco é confiável.

Tudo é percurso

de uma casa a outra casa

de um tempo que passou a outro que chega

do princípio até o fim

— esses parâmetros que nos foram

vendidos com a passagem

e talvez nem existam —

tudo é viagem.

E como as dos aviões, as rotas

não se encontram.]



“Rota de colisão”

De quem é esta pele

que cobre a minha mão

como uma luva?

Que vento é este

que sopra sem soprar

encrespando a sensível superfície?

Por fora a alheia casca

dentro a polpa

e a distância entre as duas

que me atropela.

Pensei entrar na velhice

por inteiro

como um barco

ou um cavalo.

Mas me surpreendo

jovem velha e madura

ao mesmo tempo.

E ainda aprendo a viver

enquanto avanço

na rota em cujo fim

a vida

colide com a morte.

“Eu sou uma mulher”

Eu sou uma mulher

que sempre achou bonito

menstruar.

Os homens vertem sangue

por doença

sangria

ou por punhal cravado,

rubra urgência

a estancar

trancar

no escuro emaranhado

das artérias.

Em nós

o sangue aflora

como fonte

no côncavo do corpo

olho-d'água escarlate

encharcado cetim

que escorre

em fio.

Nosso sangue se dá

de mão beijada

se entrega ao tempo

como chuva ou vento.

O sangue masculino

tinge as armas e

o mar

empapa o chão

dos campos de batalha

respinga nas bandeiras

mancha a história.

O nosso vai colhido

em brancos panos

escorre sobre as coxas

benze o leito

manso sangrar sem grito

que anuncia

a ciranda da fêmea.

Eu sou uma mulher

que sempre achou bonito

menstruar.

Pois há um sangue

que corre para a Morte.

E o nosso

que se entrega para a Lua.