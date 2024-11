Professor da UFMG e escritor, Luis Alberto Brandão lança neste sábado o livro de ensaios “Espaços da obra literária” (Chão da Feira). Entre crítica, teoria e criação, o autor amplia as questões levantadas na obra “Teorias do espaço literário”, que foi publicado em 2013 pela Perspectiva e se tornou referência no assunto. Brandão observa no seu novo trabalho duas características marcantes: “Há uma tendência fortemente teórica, ou seja, que propõe e debate conceitos, e há um componente experimental, o desejo de atuar especulativamente e de tratar a escrita como um campo aberto à criação.”

Essas duas características correspondem, em parte, aos dois grandes blocos em que o livro se divide, detalha o autor. “No primeiro, estão os ensaios em que discuto as categorias de espaço e de obra, seus limites e expansões, inclusive quanto a obras específicas, isto é, quando a teoria incorpora a crítica literária. O exercício interpretativo e escritural se concentra mais no segundo bloco, que traz ensaios bastante livres, em que indago os protocolos da atividade crítica, proponho formas de exercê-la, sugiro intervenções na história dos objetos culturais, no modo como se estabilizam ou se deslocam.”

Capa do livro "Espaços da obra literária" reprodução



Luis Alberto Brandão conta que possui diversos objetos de análise “que são, também, objetos de afeto e de reescrita” e destaca três a quem dedica o livro: João Gilberto Noll, Sérgio Sant’Anna e Zulmira Ribeiro Tavares. “No livro como um todo, o que mais me interessa, porém, são as características que talvez eu não tenha percebido. Para mim, estimulante é pensar que, nas mãos dos leitores, muitas surpresas provavelmente vão acontecer”, conta o professor da UFMG. Com 308 páginas, “Espaços da obra literária” terá lançamento neste sábado na Livraria Jenipapo, a partir de 11h.

Escritor e professor Rafael Fares Arquivo pessoal

Dois poemas de Rafael Fares

“Solidão”

eu e eu

e minhas limitações

eu só eu

e meus prazeres

rio

no meu leito

rio

aguinha

córrego

e encontro um rio

rio

até chegar no mar

não dou gargalhas

não canto junto

canso de mim

solidão

morte?

vida

sou mais eles

“Drummond me

visitou em 2022”

Este sentimento tenso

que me reprime,

é isso que penso

e me comprime.

Há algo grande de todo

e isso me redime.

Mas desconfio que nada,

nada seja o que define.

Essa vontade enorme

que o melhor aconteça,

porém sem saber o nome

eu talvez me esqueça.

E assim mesmo,

com toda a vida

dentro de mim,

algo esmoreça.

Os poemas ao lado estão em “Matéria sutil”, novo livro do escritor e professor Rafael Fares. Escrita durante a pandemia, a obra é definida pelo autor como “um livro em preto e branco, íntimo, de quem observou a morte de frente nestes anos e reaprendeu o valor da vida.” O lançamento, da editora Impressões de Minas, acontece neste sábado, às 16h, no espaço da editora (Rua Bueno Brandão, 80, loja 02, Floresta, BH). As ilustrações, de Luiza Camisassa, serão exibidas durante o lançamento, que terá ainda a performance “Eu rio”, do autor, e poemas declamados por Jonnatha Horta Fortes.

Ana Martins Marques em espanhol

“Historia”

Tengo 39 años.

Mis dientes tienen alrededor de 7 años menos

Mis senos tienen alrededor de 12 años menos

Muchos más recientes son mi cabello

Y mis uñas

En la mañana me como un pan.

Tiene una historia de 2 dias.

Al salir de mi departamento

que tiene alrededor de 40 años,

con unos jeans de 4 años

y una camiseta de no más de 3,

cruzo com mi vecino

palabras que tienen alrededor de 800 años

y piso sin querer un charco

con 2 horas de historia

deshaciendo una imagen

que vivió

algunos segundos.



Belo Horizonte, 7 de noviembre de 2011

Agora em espanhol, o poema “História”, de “Risque esta palavra”, de Ana Martins Marques, que chega à Argentina pela Zindo & Gafuri Ediciones, com tradução de Paula Abramo e o título “Tacha esta palabra”. A mesma editora já havia lançado, em 2022, “El libro de las semejanzas”, tradução de outro grande livro da poeta mineira, “O livro das semelhanças”.

A arte de editar

Vinte e nove editoras se reúnem neste sábado na exposição “A arte do livro” no espaço Memória Gráfica Mercado Novo, das 12h às 15h. Vindas de diversas regiões do Brasil, as editoras convidadas têm produções artesanais em alguma das etapas de seus processos. Entre as técnicas, xilogravura, serigrafia, tipografia, risografia, encadernações variadas, experimentações com carimbos, relevo seco, estruturas em flag book, carrossel, pop-ups, kirigamis, túnel book, dentre outros. A curadoria é de Flávio Vignoli e Emilia Mendes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia